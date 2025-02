DIRETTA SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA: BRIANZOLI LANCIATI!

Con la diretta Sampdoria Monza Primavera assisteremo, alle ore 16:00 di venerdì 7 febbraio 2025, alla partita con cui si apre la 24^ giornata del campionato Primavera 1 2024-2025: un match intrigante tra due squadre che hanno una classifica diversa ma bisogno di punti. Meno comunque il Monza, che è in grande striscia: tre vittorie consecutive per i brianzoli hanno quasi messo al sicuro la squadra, e il recente successo sulla Juventus ha addirittura permesso al Monza di volare a -6 dalla zona playoff, che continuando su questo tenore potrebbe anche essere raggiungibile.

La Sampdoria resta al penultimo posto in classifica, ma attenzione: nelle ultime quattro partite ha raccolto 7 punti vincendo anche due gare in serie, arrivare quantomeno al playout potrebbe non essere impossibile (4 punti) mentre sarebbe molto più difficile centrare la salvezza diretta, perché la distanza è ancora di 11 punti e Atalanta e Cesena hanno avuto fin qui un passo decisamente diverso. Vedremo allora quello che accadrà nella diretta Sampdoria Monza Primavera, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA SAMPDORIA MONZAPRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sampdoria Monza Primavera in tv vi dovrete come sempre affidare a Sportitalia, invece per la diretta streaming video dovete andare sul sito internet oppure tramite app..

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA

Per la diretta Sampdoria Monza Primavera Alessandro Lupi dovrebbe puntare su un 3-5-2: in porta va Ceppi, davanti a lui conferma per la difesa formata da Malanca, Karim Diop e Papasergio mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre Thiago a destra e Ovalle Santos a sinistra, da definire poi il centrocampo nel quale i due interni potrebbero essere Rossello e Patrignani, con Casalino che ancora una volta avrebbe compiti di regia. Davanti invece spazio al tandem formato da Ntanda e Bacic, qui non ci dovrebbero essere sorprese.

Per Oscar Brevi torna a disposizione Nené dopo la squalifica: potrebbe giocare a sinistra al posto di Capolupo, modulo speculare per i brianzoli che a destra mandano Lupinetti con un centrocampo formato da De Bonis, Ballabio e Giubrone (Reita come alternativa), mentre a formare l’attacco dovrebbero essere Zanaboni e Longhi che hanno già giocato titolari l’ultima partita. In difesa invece dovremmo avere Mazza come portiere coperto da Postiglione, Azarovs e Domanico, quest’ultimo anche in gol nella partita contro la Juventus.

DIRETTA SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA: PRONOSTICO E QUOTE

Sono a disposizione le quote Eurobet per la diretta Sampdoria Monza Primavera: scopriamo dunque che la squadra blucerchiata è favorita con un valore di 1,77 volte la giocata sulla sua vittoria, regolata dal segno 1. L’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,85 volte quanto messo sul piatto e infine ecco il segno 2 che vale l’ipotesi del successo del Monza, in questo caso arriviamo a 3,60 volte quello che avrete investito per questa partita.