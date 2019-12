Diretta Sampdoria Napoli Primavera/ Streaming video tv: sfida in coda alla classifica

Sampdoria Napoli primavera, diretta dall’arbitro Davide Di Marco, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Match delicato per entrambe le compagini che si trovano nella zona calda della classifica: la Sampdoria primavera però vincendo il derby contro il Genoa la settimana scorsa ha preso una boccata d’ossigeno non indifferente, portandosi al quartultimo posto e abbandonando l’ultima piazza, ora lasciata al Chievo e proprio al Napoli primavera, che è stato invece sconfitto in rimonta in casa dalla Lazio. Sconfitta pesante anche perché i partenopei non sono riusciti a dare continuità all’importante blitz in casa del Genoa, uno 0-3 esterno che aveva dato la sensazione che i ragazzi di Baronio potessero risollevarsi dai bassifondi della classifica. La Sampdoria primavera prima di vincere il derby era reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive in campionato, il Napoli mercoledì scorso ha aggiunto alla serie nera in campionato anche l’eliminazione dalla Coppa Italia Primavera, subendo un netto 4-1 dalla Roma negli ottavi di finale della competizione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Napoli Primavera, match previsto domenica 22 dicembre 2019 alle ore 10.00, valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sampdoria Napoli Primavera, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. La Sampdoria allenata da Cottafava sceglierà il 3-4-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Avogadri; Rocha, Siatounis, Veips; Angileri, Pompetti, Chrysostomou, Canovi; D’Amico, Balde, Balhouli. Risponderà il Napoli guidato in panchina da Roberto Baronio con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Idasiak, Manzi, Zanoli, D’Onofrio, Vrikkis, Marrazzo, Mamas, Labriola, Zedadka, Sgarbi, Palmieri.



