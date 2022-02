Diretta/ Sampdoria Napoli streaming video tv: blucerchiati in ascesa (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA: LIGURI FAVORITI!

Sampdoria Napoli, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Mugnaini sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Blucerchiati in ascesa anche dopo l’ultimo pareggio interno contro la Spal, forse un’occasione persa anche se ha comunque prolungato la serie positiva dopo quattro vittorie consecutive per i genovesi, che ora dividono il quinto posto in classifica con l’Inter a quota 29 punti, al confine della zona play off.

Il Napoli cadendo in casa contro il Bologna è incappato invece nella seconda sconfitta consecutiva in campionato, con la distanza dalla zona play out ridottasi a 6 lunghezze e quella rispetto ai play off aumentata a 4, con questa sfida potenzialmente decisiva per i partenopei per nutrire ancora ambizioni di post season. All’andata la Sampdoria ha imposto una clamorosa goleada casalinga al Napoli, passando col punteggio di 1-6 in casa dei campani che hanno perso invece 2-1 il 22 dicembre 2019, l’ultimo precedente disputato in casa della Samp.

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Napoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Mugnaini. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.



