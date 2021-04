Diretta Sampdoria Napoli/ Streaming video tv: Gattuso può solo vincere (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI: RILANCIO PARTENOPEO?

Sampdoria Napoli, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: siamo arrivati alla 30^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I partenopei tornano in campo dopo il recupero di mercoledì, in cui hanno perso contro la Juventus: una battuta d’arresto che ha fermato la striscia positiva di una squadra il cui solo obiettivo rimasto è quello di tornare in Champions League, traguardo che però si sta allontanando per la forte concorrenza di Atalanta e appunto Juventus, che ora sono davanti in classifica.

La Sampdoria punta invece l’ottavo posto, attualmente del Verona: la distanza è di 5 punti e ci sono tutte le possibilità di andarselo a prendere, naturalmente trovando una maggiore continuità nei risultati. Intanto, il pareggio interno contro il Milan è stato comunque positivo; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sampdoria Napoli, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Napoli verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: soltanto i clienti dell’emittente potranno assistere a questa partita di Serie A, accedendo allo specifico canale tramite il loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire le immagini anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

In Sampdoria Napoli Claudio Ranieri, uno dei tanti ex dal lato blucerchiato, deve fare i conti con la squalifica di Adrien Silva: Ekdal è in forte dubbio e quindi ci sarà eventualmente spazio per Verre in mezzo al campo. Potrebbe essere questa l’unica modifica rispetto a sabato scorso: in difesa infatti vedremo ancora Omar Colley e Tonelli a protezione di Audero, con Bereszynski e Augello sulle corsie laterali basse e, davanti a loro, Candreva e Damsgaard. A completare il centrocampo sarà il tuttofare Thorsby, davanti ecco due ex come Quagliarella e Gabbiadini.

Nel Napoli invece sarà 4-2-3-1: rientrano Ospina, in porta chiaramente, e Manolas che farà coppia con Koulibaly, poi Di Lorenzo a destra e Mario Rui che sul versante opposto dà la sensazione di essere favorito su Hysaj. In mezzo, Demme e Fabian Ruiz partono ancora in vantaggio su Tiemoué Bakayoko; Politano potrebbe prendere il posto di Lozano rispetto a mercoledì, Zielinski sarà confermato come trequartista centrale con Lorenzo Insigne a sinistra, come prima punta è vivissimo il ballottaggio Osimhen-Mertens con il nigeriano che stavolta potrebbe avere la meglio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sampdoria Napoli, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,75 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.

