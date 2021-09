Diretta/ Sampdoria Napoli video streaming tv: la ricca storia della sfida (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI: LO STORICO

In Serie A la diretta di Sampdoria Napoli si è disputata per 54 volte col bilancio che è di 21 successi per la Doria, 17 pareggi e 16 vittorie degli azzurri. La Samp ha segnato 80 gol, mentre il Napoli 62. La gara col maggior numero di gol è uno strepitoso 6-3 con protagonista assoluto Vincenzo Montella con una tripletta, nel match segnò anche una vera leggenda come Klinsmann. Il risultato più frequente è lo 0-0 che è uscito appena 8 volte. Il Napoli ha vinto l’ultimo precedente dell’aprile scorso, una gara terminata col risultato finale di 0-2 grazie ai gol di Fabian Ruiz e Victor Osimhen.

In mezzo c’era stato il pari della squadra blucerchiata con un gol di Throsby però annullato per un fallo dal var. L’ultima vittoria della Sampdoria contro questo avversario in casa risale al settembre 2018 a fronte di un ridondante 3-0. Il primo tempo chiuse i conti Defrel con una doppietta, mentre nella ripresa arrivò il solito gol dell’ex siglato da Quagliarella. Sarà dunque interessante vedere come si aggiornerà questo bilancio grazie alla gara di oggi. (Agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

L’ARBITRO

Soffermiamoci sulla diretta di Sampdoria Napoli analizzando la squadra degli arbitri. Paolo Valeri è il fischietto principale con Mauro Galetto e Christian Rossi guardalinee. Il quarto uomo sarà Manuel Volpi con Aleandro Di Paolo var e Pasquale De Meo avar. Valeri è uno degli arbitri più esperti del nostro calcio, nato a Roma il 16 maggio del 1978 è un libero professionista legato alla sezione di Roma 2. Nel 2001, ancora giovanissimo, debutta in Serie C, pensare che in A ci arriva addirittura nel 2007 ormai ben 14 anni fa. Dal 2012 è arbitro internazionale, esordio il 29 febbraio di quell’anno in un Austria Finlandia terminato col risultato finale di 3-1.

Ha vinto un’infinità di premi da quello dedicato a Lino Nobile a quello per Riccardo Lattanzi, fino allo Sportilia alzato due volte, quello dell’USSI Roma nel 2012 e addirittura quello come atleta dell’anno sempre nel 2012. In carriera ha arbitrato 356 partite tirando fuori la bellezza di 1804 cartellini gialli. Non ama però far terminare le partite in inferiorità numerica, basti pensare che per le partite condotte i rossi diretti sono “appena” 54 con 65 espulsioni per doppia ammonizione. Per una gara così importante è stato scelto sicuramente un arbitro di alto rango.

SAMPDORIA NAPOLI: D’AVERSA TENTA L’IMPRESA!

Sampdoria Napoli, in diretta giovedì 23 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti cerca la cinquina dopo quattro vittorie consecutive che hanno portato la formazione partenopea in testa alla classifica a punteggio pieno. L’ultima prova di lunedì scorso sul campo dell’Udinese è stata sicuramente impressionante, una prova di forza che ha caricato l’autostima del Napoli, ora chiamato a confermarsi per dimostrare di puntare davvero al massimo.

Non sarà un cliente facile la Sampdoria apparsa in costante crescita: solo un punto prima della sosta in due partite comunque equilibrate, è poi arrivato l’ottimo pareggio contro l’Inter campione d’Italia e soprattutto il tris rifilato a domicilio all’Empoli, prima vittoria in campionato dei blucerchiati. L’11 aprile scorso il Napoli ha vinto l’ultimo precedente a Genova contro la Samp, 0-2 firmato dai gol di Fabian Ruiz e Osimhen. Al 2 settembre 2018 risale l’ultima vittoria della Samp contro i partenopei tra le mura amiche, con doppietta di Defrel e tris fissato da Fabio Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Napoli, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



