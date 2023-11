DIRETTA/ Sampdoria Palermo video streaming tv: ci sono ricordi di lusso (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA PALERMO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sampdoria Palermo si avvicina e il sapore di serie A è presente più che mai all’interno di questa sfida. La storia recente di queste due formazioni non è delle migliori nonostante tra il 2009 ed il 2010, nel corso del campionato di serie A, si contendevano l’ultimo posto disponibile per la successiva Champions League. La sfida del 2010 terminò con il risultato di 1-1 in favore dei blucerchiati grazie al calcio di rigore realizzato da Giampaolo Pazzini.

Per il Palermo ad andare in gol Fabrizio Miccoli calciando dal dischetto nonostante l’infortunio al crociato che gli costerà il finale di stagione e l’inizio della successiva. Con quel punto la Sampdoria, vincendo con il Napoli, riuscì ad approdare in Champions lasciando al Palermo l’accesso In Europa League. L’anno successivo la vittoria del Palermo in caso della Sampdoria condanno i blucerchiati alla serie B grazie ai gol di Miccoli e Pinilla. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 2017 terminata con il risultato di 1-1. Nestorovski per il Palermo e Quagliarella per i doriani. (Marco Genduso)

SAMPDORIA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sampdoria Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ROSANERO IN CERCA DI RISCATTO

Sampdoria Palermo sarà in diretta dallo stadio “Giuseppe Ferraris” di Genova, alle ore 16:15 di sabato 4 novembre 2023: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Gara dal sapore particolare vista la caratura delle due squadre, abituate a scontrarsi nella massima serie e per altri traguardi. Al momento, però, la realtà dice che i blucerchiati devono risalire la china dalle zone basse della classifica cadetta visti i sette punti ottenuti fino a questo momento. Decisamente meglio i rosanero, a quota venti punti ma desiderosi di riscattare lo stop interno contro il Lecco.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA SAMPDORIA PALERMO

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Sampdoria Palermo. Tra i padroni di casa, infatti, mister Andrea Pirlo proseguirà con il 4-3-1-2 ma dovrebbe riproporre La Gumina dal primo minuto. Il tecnico ospite Eugenio Corini, invece, dovrà valutare le condizioni di Mancuso, non al meglio.

SAMPDORIA PALERMO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Sampdoria Palermo possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.85 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

