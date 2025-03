Diretta Sampdoria Palermo, blucerchiati a rischio playout

La diretta Sampdoria Palermo andrà in scena alle 17.15 vedrà sfidarsi due importanti e storiche società del nostro calcio che però hanno vissuto alti e bassi durante la stagione, i padroni di casa stanno lottando per evitare la retrocessione e anche di partecipare ai playout, in questo momento ne sono fuori occupando il 15° posto con 30 punti, si presentano alla partita dopo il pareggio 1-1 contro il Bari.

Gli ospiti invece hanno avuto una lunga serie di risultati positivi dopo il mercato di gennaio e sono riusciti a raggiungere la zona playoff per sognare nella promozione, obiettivo principale della stagione, sono riusciti a superare il Bari e raggiungere l’8° posto con 38 punti e arrivano dopo la vittoria 1-0 contro il Brescia.

Diretta Sampdoria Palermo, come seguire la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Sampdoria Palermo sarà necessario per tutti i tifosi e gli appassionati aver sottoscritto in precedenza un abbonamento a Dazn, per uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass, sarà possibile quindi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Sampdoria Palermo, probabili formazioni

Per la Sampdoria Palermo dello Stadio Luigi Ferrari i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-4-2-1 del tecnico Leonardo Semplici con Cragno in porta, Curto, Altare e Veroli i tre difensori centrali, Depaoli e Ioannou gli esterni con Ricci e Meulensteen a completare il centrocampo, Niang unica punta supportato da Akinsanmiro e Oudin. Gli ospiti invece potrebbero rispondere con un 3-4-3 scelto dal mister Alessio Dionisi con Audero tra i pali, Ceccaroni, Magnani e Baniya come linea difensiva, Pierozzi e Di Francesco sulle fasce, Blin e Gomes in mezzo al campo, e tridente offensivo composto da Verre e Le Douaron come esterni offensivi e Pohjanpalo riferimento centrale.

Sampdoria Palermo, quote e pronostico

La diretta Sampdoria Palermo è una sfida difficile da pronosticare, entrambe le squadre sono costruite con rose di alto livello e basano il loro gioco sulla fase offensiva e sul riuscire a segnare un gol in più degli avversari, è difficile identificare una squadra favorita ma tra le due forse gli ospiti hanno più possibilità per via del momento degli avversari e della maggiore costanza nella stagione.

Secondo i siti di scommesse, in particolare bet365, il risultato finale è in bilico, le quote della vittoria della Sampdoria e della vittoria del Palermo sono uguali e pari a 2.70, il pareggio invece è quotato leggermente più alta di 3.10