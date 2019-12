Diretta Sampdoria Parma/ Streaming video tv: entrambe in cerca di riscatto (Serie A)

Sampdoria Parma sarà diretta dal signor Rosario Abisso, ed è il posticipo delle 18:00 di domenica 8 dicembre nella quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 8 dicembre presso lo stadio “Luigi Ferraris”. Una partita che riveste senz’ombra di dubbio grande importanza sotto il profilo psicologico, dal momento che le due compagini sono entrambe reduci da un inatteso ko rimediato nei minuti finali. I blucerchiati, dopo aver sognato per ampi tratti di espugnare la “Sardegna Arena” di Cagliari (erano avanti 1-3 al 70’), sono stati brutalmente riportati alla realtà dagli isolani, capaci di piazzare una rimonta con pochi precedenti storici e di sorpassare in pieno recupero gli avversari, fissando lo score finale sul 4-3. I ducali, invece, hanno ceduto il passo al Milan, impostosi a 120 secondi dal 90’ grazie a un lampo dell’acquisto estivo Théo Hernández. Tornando agli uomini allenati da Claudio Ranieri, subentrato all’esonerato Eusebio Di Francesco lo scorso 12 ottobre, essi hanno l’esigenza assoluta di incamerare punti al fine di allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione, dalla quale attualmente sono separati da due sole lunghezze. Più tranquilla, invece, la situazione degli emiliani, ottavi in graduatoria in coabitazione con l’Hellas Verona a quota 18 punti, a -2 dal settimo posto occupato dal Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Parma sarà garantita in esclusiva da Sky, e dunque sarà un abbonamento riservato in esclusiva agli abbonati al servizio che, in assenza di un televisore, potranno seguire questa sfida di Marassi in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PARMA

Ipotizziamo adesso le formazioni di Sampdoria Parma, provando a leggere le intenzioni dei due rispettivi tecnici. Malgrado la rimonta subita a Cagliari, Ranieri parrebbe orientato a confermare lo stesso undici titolare che ha calpestato il manto erboso in Sardegna. Dunque sarà 4-4-2, con Audero tra i pali, protetto dai centrali Alex Ferrari e Colley e dai terzini Thorsby e Murru. A centrocampo troveranno spazio Ronaldo Vieira (uno dei più brillanti lunedì sera), Ekdal e Jankto, con l’ispirato Ramírez a galleggiare tra mediana e reparto offensivo, pronto a recapitare assist sui piedi o sulla testa di Gabbiadini e Fabio Quagliarella, tornato al gol dopo un lungo digiuno. Si affiderà invece a un più sfrontato 4-3-3 D’Aversa, che schiererà in porta Sepe e, in difesa, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. Mediana a tre composta da Hernani, Brugman e Barillà, mentre in attacco agiranno la rivelazione Kulusevski, il “falso nueve” Kucka e l’imprendibile Gervinho. Non vi sono squalificati, ma le infermerie non sono vuote, purtroppo. Nella Sampdoria indisponibili Barreto, Bonazzoli, Bereszynski, Depaoli e Bertolacci. I gialloblù, invece, dovranno valutare le condizioni di Scozzarella, Inglese e Karamoh.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole alla Sampdoria, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 2,00, mentre il successo ospite paga 3,85. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 3,40. L’Under e l’Over 2,5 si attestano rispettivamente a 1,70 e 2,05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA