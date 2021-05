Diretta Sampdoria Parma/ Streaming video tv: match di fine stagione (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA PARMA: L’ULTIMA DI MISTER RANIERI!

Sampdoria Parma, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi alle ore 20.45 di stasera, sabato 22 maggio 2021, si gioca per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A e sarà il classico esempio di “partita di fine stagione”. La diretta di Sampdoria Parma mette infatti di fronte i blucerchiati di Claudio Ranieri già certi di chiudere la stagione al nono posto dopo la vittoria di Udine domenica scorsa e gli emiliani di Roberto D’Aversa, che arrivano invece dalla sconfitta contro il Sassuolo e soprattutto sono tristemente ultimi in classifica, già ampiamente retrocessi. In palio dunque ci sono solo obiettivi simbolici o poco più: la Sampdoria vincendo arriverebbe a quota 52 punti, che era stata fissata da Ranieri come obiettivo per eguagliare nel ritorno i 26 punti del girone d’andata; il Parma punta invece a chiudere con dignità e magari evitare l’ultimo posto. La speranza è che possa essere una partita divertente, senza tatticismi e alla ricerca dello spettacolo: cosa ci offrirà Sampdoria Parma?

DIRETTA SAMPDORIA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Parma sarà garantita su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, anche in questo caso garantita agli abbonati, perché il match di Marassi è uno dei tre trasmessi appunto da DAZN per l’ultima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PARMA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Sampdoria Parma. Detto che in queste condizioni sono sempre possibili sorprese, come l’inserimento di giovani o seconde linee fin dal primo minuto, ricordiamo che vi sono le certezze dovute purtroppo agli assenti, come gli squalificati Thorsby nella Sampdoria e Kurtic nel Parma. Gli emiliani hanno anche una lunga lista di infortunati, che sono stati uno dei principali problemi della disgraziata stagione del Parma. I moduli di riferimento dovrebbero comunque essere il 4-4-2 per i doriani e il 4-3-3 per gli ospiti, in attacco Quagliarella sarà affiancato da uno tra Gabbiadini e Keita per la Sampdoria, mentre nel Parma Cornelius e Pellè si contendono il posto da centravanti tra le due ali Brunetta e Gervinho. Tra gli altri ballottaggi, possiamo indicare Candreva-Damsgaard da una pasrte e Laurini-Busi dall’altra, ci sono dunque ancora maglie da assegnare sulle fasce.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Sampdoria Parma in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono logicamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,77, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di segno 2 sulla vittoria del Parma e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno X in caso invece di pareggio.



