Diretta Sampdoria Parma/ Streaming video tv: una bella amichevole

DIRETTA SAMPDORIA PARMA: AMICHEVOLE EQUILIBRATA

Sampdoria Parma, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 16 luglio 2022, si gioca a Temù (Brescia) nel corso del ritiro dei blucerchiati sulle Alpi bresciane a Ponte di Legno. Mercoledì c’è stata la perentoria vittoria per 9-1 contro il Castiglione, ma naturalmente oggi cambierà la musica, perché la diretta di Sampdoria Parma ci offrirà una partita amichevole decisamente interessante per entrambe le formazioni, sia per la Sampdoria verso il campionato di Serie A sia per il Parma che dovrà riscattarsi dopo lo scorso torneo di Serie B, affrontato da grande favorita e chiuso nel più totale anonimato.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Sampdoria Parma saranno naturalmente di ottimo livello, perché alla metà del mese di luglio una partita fra una compagine di Serie A e una di Serie B va considerata come un vero e proprio big-match, rispetto a tante amichevoli magari contro valligiani locali. Per l’allenatore doriano Marco Giampaolo di conseguenza sarà il primo snodo della preparazione verso il campionato: che cosa ci dirà la diretta di Sampdoria Parma?

DIRETTA SAMPDORIA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Sampdoria Parma sarà garantita in chiaro per tutti sull’emittente ligure Primocanale, che garantirà anche la diretta streaming video dell’amichevole sul sito Internet primocanale.it e sulla pagina Facebook Sport di Primocanale, proponendo anche repliche alle ore 21 e alle ore 23.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Parma cosa ci potrebbero dire? Con tutte le cautele del caso, per la Sampdoria potremmo disegnare un modulo 4-4-1-1 con Audero in porta; difesa a quattro con Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Candreva, Vieira, Thorsby e Damsgaard; sulla trequarti Sabiri a sostegno del centravanti doriano Caputo.

Per il Parma potremmo invece disegnare il modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Buffon in porta; i quattro difensori Del Prato, Osorio, Romagnoli e Oosterwolde; in mediana la coppia formata da Juric e Sohm; sulla trequarti Tutino, Vazquez e Sits da destra a sinistra a sostegno della prima punta Inglese.











