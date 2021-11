Diretta/ Sampdoria Pescara (Primavera) streaming video tv: squadre in crisi

DIRETTA SAMPDORIA PESCARA: PARTITA EQUILIBRATA!

Sampdoria Pescara, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 11.00 presso lo stadio Gloriano Mugnaini, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Confronto tra compagini in crisi, la Sampdoria ha perso tre partite nelle ultime quattro sfide disputate, lontana dai livelli di rendimento che nella scorsa stagione l’hanno portata ad essere prima alla fine della regular season. Momento no che ha portato i giovani blucerchiati ad essere risucchiati al momento al confine della zona play out con 7 punti.

Solo 4 punti finora per il Pescara, ultimo in classifica dopo lo 0-1 subito in casa contro la Spal. La classifica è ancora corta in coda alla classifica ma gli abruzzesi stanno ancora soffrendo, con 17 gol subiti sono al momento la peggior difesa del campionato, con l’unico lampo della vittoria ottenuta in casa del Napoli che non è stato sufficiente ai biancazzurri per risollevarsi dai bassifondi della classifica. In casa della Samp i ragazzi di Iervese cercheranno una necessaria svolta.

DIRETTA SAMPDORIA PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Pescara Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Si Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Pescara Primavera, match che andrà in scena allo stadio Gloriano Mugnaini. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Somma, Di Stefano, Pozzato, Bontempi, Polli, Chilafi. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lucatelli, Staver, Sakho, Scipione, Longobardi, Sanogo, Kuqi, Dagasso, Galfano, Blanuta, Caliò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Gloriano Mugnaini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



