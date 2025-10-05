Diretta Sampdoria Pescara streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA SAMPDORIA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci avviciniamo alla diretta di Sampdoria Pescara, ma prima di immergerci nel rettangolo verde vediamo un attimo che tipo di match andremo a commentare nei prossimo minuti con il nostro angolo delle statistiche. L’obiettivo, come di consueto, è evidenziare i trend che le due squadre portano sul rettangolo verde. La Sampdoria porta dati interessanti: possesso medio al 53%, precisione passaggi all’81%, xG di 1.35 con 13 tiri di media (5 nello specchio). I blucerchiati però soffrono le transizioni, concedendo 11 conclusioni a gara, e incassano 3 cartellini di media.

Il Pescara, invece, ha un’impronta più propositiva: possesso al 55%, precisione all’83%, xG medio di 1.50 e 15 conclusioni a partita. In difesa subiscono 10 tiri, ma corrono molto (oltre 113 km di media) e guadagnano parecchi corner (7 a gara). Confronto che si preannuncia molto tecnico e giocato a ritmi alti. Numeri interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Sampdoria Pescara, sta per arrivare il fischio iniziale! (agg. Gianmarco Mannara)

SAMPDORIA PESCARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per seguire la diretta Sampdoria Pescara in tv ci sono le modalità ormai consuete per il campionato di Serie B: parliamo della diretta streaming video su Dazn oppure grazie a LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV.

SAMPDORIA PESCARA: PARTITA DELICATISSIMA

Siamo solamente alla settima giornata di Serie B, ma il margine d’errore è già piuttosto ridotto nella diretta Sampdoria Pescara, partita che sarà giocata naturalmente allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, e che sarà il penultimo posticipo di questo turno, alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, domenica 5 ottobre 2025.

La Sampdoria arriva dal pareggio contro il Catanzaro che ha spezzato almeno la serie di sconfitte consecutive che teneva i blucerchiati ancora fermi a zero punti in classifica. C’è però evidentemente ben poco da festeggiare, finora il cammino è stato anche peggiore dell’anno scorso, quando infine sul campo ci fu la retrocessione, evitata solamente per disgrazie altrui.

Insomma, sarebbe fondamentale una vittoria per arrivare alla sosta con il sorriso. Oggi l’impegno tutto sommato potrebbe essere non impossibile, contro un Pescara che solamente nei minuti di recupero ha evitato una sconfitta casalinga contro il Sudtirol nel turno infrasettimanale, autentico sospiro di sollievo per il Delfino abruzzese.

Il cammino però è stato fino ad oggi assai complicato anche per il Pescara, 5 punti in classifica danno un minimo di respiro in più ma la situazione non è certamente tranquilla. Per entrambe sarebbe fondamentale la vittoria nella diretta Sampdoria Pescara, un pareggio starebbe meglio agli ospiti ma solo i tre punti potrebbero garantire la svolta.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PESCARA

Massimo Donati dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni per la diretta Sampdoria Pescara: ipotizzando un undici titolare, di base potremmo indicare Ghidotti protetto dalla difesa a tre con Hadzikadunic, Riccio e Vulikic; a centrocampo Depaoli, Abildgaard, Bellemo e Venuti, mentre il reparto offensivo doriano potrebbe prevedere Benedetti e Pafundi alle spalle della prima punta Cuni.

Scelta tattica simile per il Pescara e il suo allenatore Vincenzo Vivarini. Gli abruzzesi a Marassi potrebbero schierarsi con il portiere Desplanches; nella retroguardia Pellacani, Brosco e Corbo; a centrocampo invece per il Delfino potrebbero agire dal primo minuto Corazza, Dagasso, Squizzato e Oliveri; infine, immaginiamo l’attacco con il doppio trequartista Valzania e Olzer alle spalle della prima punta Di Nardo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo potrebbe fare la differenza nel pronostico sulla diretta Sampdoria Pescara in base alle quote Snai. I blucerchiati infatti sono favoriti per la vittoria, indicata a 1,80 contro la quota di 3,40 in caso di pareggio, infine varrebbe 4,40 volte la giocata sul segno 2 un colpo abruzzese.