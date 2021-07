Diretta Sampdoria Piacenza/ Streaming video e tv: test importante per D’Aversa

DIRETTA SAMPDORIA PIACENZA: TERZO TEST DORIANO

Sampdoria Piacenza, in diretta dal ritiro doriano di Ponte di Legno, è la partita amichevole in programma oggi, lunedì 25 luglio 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Siamo impazienti di dare la parola al campo per il terzo test dei blucerchiati di Roberto D’Aversa: dopo dunque i banchi di prova con Nuova Camunia e Castiglione, dove pure i liguri hanno ben convinto, ora i doriani se la vedranno con un avversario tecnicamente più impegnativo anche se ovviamente non difficile. Parliamo infatti del club della serie C piacentino, diretto da Cristiano Scazzoli, che pure ha chiuso la scorsa stagione del campionato solo con il 12^ piazzamento per il girone A: e che dunque si sta preparando molto bene in vista della prossima stagione, che deve essere di riscatto per i lupi biancorossi. Per gli emiliani dunque un rivale importante contro cui mettersi alla prova: la diretta tra Sampdoria e Piacenza si annuncia come un’amichevole importante, test molto utile per entrambe le squadre.

DIRETTA SAMPDORIA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Piacenza, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: non ci sono infatti emittenti che abbiano acquisito i diritti per trasmettere le amichevoli della squadra blucerchiata, di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video ma comunque, per avere accesso alle informazioni utili, potrete consultare gli account ufficiali che la società ligure mette a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook, Twitter e Twitch.

DIRETTA SAMPDORIA PIACENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni di Sampdoria e Piacenza, vediamo che primo dubbio in casa doriana riguarda il modulo: per questo test amichevole D’Aversa opterà per il 4-2-3-1, visto nelle ultime uscite ufficiali oppure ripiegherà sul 4-4-2 Ranieri-memoria, utilizzato invece nei primi giorni di test? Difficile dirlo specie se poi ricordiamo che modulo preferito dello stesso tecnico è il 4-3-3 e che ovviamente l’allenatore non ha ancora una rosa al completo, con cui fare questi importanti esperimenti. Ipotizzando però il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, ecco che per la Sampdoria potremmo oggi vedere dal primo minuto Audero pronti tra i pali, mentre in difesa i centrali Ferrari e Murillo e il duo Augello-Leris schierato a guardia delle corsie esterne del reparto arretrato. Per il centrocampo si fanno poi avanti Askildsen e Yepes Laut, con Bonazzoli che si farà trovare pronto sulla linea della trequarti. Dubbio poi tra Torregrossa e Quagliarella per la prima punta, con sull’esterno del tridente doriano La Gumina e capirai se non Candreva e Verre.

