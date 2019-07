Diretta Sampdoria Real Vicenza/ Risultato live: doppio test per i blucerchiati

Sampdoria Real Vicenza si gioca alle ore 16:30 di sabato 20 luglio: altro test amichevole per la squadra blucerchiata che è reduce dalla sgambata contro il Sellero Novelle (squadra di Prima Categoria) e oggi affronta invece una formazione di calciatori svincolati (i vicentini esistono solo a livello giovanile, dopo due stagioni in Lega Pro). Si tratterà di un test particolare: come reso noto dalla società, saranno disputate di fatto due mini-gare da 60 minuti ciascuna: la prima come detto avrà luogo alle ore 16:30 mentre alle 18:30 sarà in programma la seconda. Ad ogni modo per Eusebio Di Francesco sarà un’altra tappa di avvicinamento alla prossima stagione; mentre aspettiamo la diretta di Sampdoria Real Vicenza possiamo valutare in che modo il tecnico intenderà mettere in campo la sua squadra, anticipando che ovviamente i due impegni saranno affrontati con due squadre diverse.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Sampdoria Real Vicenza: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società blucerchiata mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA REAL VICENZA

E’ difficile valutare quali possano essere le due formazioni di Sampdoria Real Vicenza: possiamo allora dire che in porta si alterneranno Audero e Rafael Cabral, mentre in difesa le due coppie centrali potrebbero essere Colley-Chabot e Alex Ferrari-Murillo, con Regini che può giocare davanti al portiere o sulla corsia sinistra, dove entra in competizione con Murru e Augello. Dall’altra parte ci dovrebbe essere spazio per Bereszynski in una partita e Depaoli nell’altra, Sala volendo può avanzare il raggio d’azione qualora il modulo fosse un 4-2-3-1. A centrocampo Ekdal e Ronaldo Vieira si divideranno i compiti in regia; Praet e Verre faranno staffetta per una mezzala, sull’altra invece ci sono Capezzi e Jankto senza dimenticarsi del nuovo arrivato Thorsby. Da valutare anche l’attacco: ci sono Quagliarella e Gabbiadini per fare i centravanti, Gaston Ramirez e Caprari per le corsie laterali con il giovane Maroni e Rolando che eventualmente potrebbero essere schierati nel secondo impegno, oppure venire alternati tra prima e seconda partita. Sau e Vrioni, il cui futuro resta in bilico, potrebbero comunque trovare spazio per qualche spezzone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA