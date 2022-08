Diretta/ Sampdoria Reggina streaming video tv: incognita blucerchiata (Coppa Italia)

DIRETTA SAMPDORIA REGGINA: DORIANI FAVORITI!

Sampdoria Reggina, in diretta venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21.15 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Incognita blucerchiata in questa nuova stagione che parte con l’impegno di Coppa Italia: si va avanti nel segno della continuità con Marco Giampaolo confermato in panchina, ma le vicissitudini societari hanno portato finora la Samp a muoversi a rilento sul mercato, con poche novità rispetto alla precedente, travagliata stagione.

Anche la Reggina ha vissuto un’estate calda con il passaggio di proprietà che ha scongiurato la mancata iscrizione al campionato di Serie B. I calabresi sono partiti però con rinnovate ambiziose e con l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina amaranto. Nelle ultime amichevoli la Sampdoria ha battuto il Brescia e pareggiato contro i turchi del Besiktas, la Reggina ha vinto in goleada contro il Lamezia Terme. Le due squadre non si affrontano a Marassi dal 6 maggio 2012 in Serie B, vinsero 3-1 i blucerchiati in quell’occasione.

DIRETTA SAMPDORIA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Reggina sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Reggina, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Cionek, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Liotti; Canotto, Montalto, Cicerelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











