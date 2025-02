DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA, FALSINI PER IL PRIMO POSTO

Il pomeriggio della venticinquesima giornata del campionato Primavera manderà in campo la diretta Sampdoria Roma Primavera con il calcio d’inizio fissato alle 15,00 di sabato 15 febbraio. La sfida metterà di fronte due squadre con valori ben diversi ma alla caccia dei tre punti.

La Sampdoria di Di Benedetto arriva da due sconfitte consecutive tra cui l’ultima in casa contro il Monza per 2 a 3. Anche la Roma di Falsini ha perso l’ultima partita giocata nello scontro diretto con la Fiorentina e cerca un nuovo successo.

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Sampdoria Roma Primavera sarà necessario collegarsi sui canali di SportItalia che trasmetterà questa partita in chiaro. Con la nostra diretta testuale, inoltre, potrete seguire questo match anche lontano da casa e rimanere aggiornati sulle migliori azioni.

SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita che potrebbe cambiare la classifica. La Sampdoria di Di Benedetto giocherà con una difesa a tre formata da Rossello, Malanca e Santos a difesa della porta di Ceppi. Sugli esterni agiranno Papasergio e Nihaga mentre i due attaccanti saranno Ntanda e Paratici.

La Roma di Falsini, invece, andrà in campo con un 4-3-3 con De Marzi tra i pali difeso da Seck e Nardin. Romano sarà a centrocampo insieme a Di Nunzio e Levak che sosterranno un attacco formato da Coletta, Zefi e Misitano.

SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA, LE QUOTE

Ospiti favoriti d’obbligo nel pronostico sulla diretta Sampdoria Roma Primavera secondo le quote Snai. Il segno 2 infatti varrebbe appena 1,53 volte la posta, per poi salire a 4,00 in caso di pareggio e fino a 4,75 volte la giocata in caso di successo della Sampdoria.