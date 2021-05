Diretta Sampdoria Roma/ Streaming video tv: a caccia di motivazioni (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA: FONSECA DEVE SALVARE LA FACCIA

Sampdoria Roma, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, si gioca alle ore 20.45 di stasera, domenica 2 maggio 2021, come posticipo di prima serata della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Arriviamo alla diretta di Sampdoria Roma dovendo evidenziare che in palio non ci sarà moltissimo in questa partita: i blucerchiati sono ampiamente salvi e hanno fissato come possibile obiettivo quota 52 punti in classifica, che significherebbe pari rendimento tra il girone d’andata e quello di ritorno per la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri, anche se la sconfitta di settimana scorsa contro il Sassuolo ha complicato il percorso verso quota 52.

La Roma di Paulo Fonseca deve difendere il settimo posto che vale almeno i playoff di Conference League, però forse per i giallorossi il principale obiettivo potrebbe essere dare dimostrazione di saper reagire alla disfatta di Manchester, partita che nel primo tempo ha illuso i giallorossi, crollati però nella ripresa con un 6-2 United che rende quasi impossibile ora sognare la finale di Europa League. Si annuncia dunque una sfida particolare: che cosa potrebbe venirne fuori in Sampdoria Roma?

DIRETTA SAMPDORIA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, perché il posticipo della domenica sera è una delle sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse appunto su Sky. Di conseguenza, gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sampdoria Roma. In settimana Quagliarella ha avuto qualche acciacco, di conseguenza Claudio Ranieri potrebbe optare per la coppia d’attacco Gabbiadini-Keita. Procedendo a ritroso nel 4-4-2 doriano, a centrocampo sembrano sicuri del posto Candreva e Thorsby, ma ci potrebbe essere un doppio ballottaggio Jankto-Damsgaard ed Ekdal-Adrien Silva, mentre in difesa Yoshida e Tonelli si contendono il posto al fianco di Colley nella coppia centrale davanti ad Audero, mentre i terzini saranno Bereszynski a destra e Augello a sinistra. Per la Roma, sappiamo che i problemi a Manchester sono cominciati con la tripla sostituzione già nel primo tempo per infortuni che presenteranno il conto anche oggi. Dunque avremo Mirante in porta e davanti a lui la difesa a tre con Mancini, Ibanez e uno tra Cristante e Smalling. La situazione è particolarmente delicata a centrocampo, dove sono praticamente “obbligati” Diawara e Villar nella coppia centrale più Bruno Peres a sinistra, mentre Karsdorp e Santon si giocano il posto da esterno destro. In attacco la certezza dovrebbe essere Mkhitaryan, per il resto vi sono i due ballottaggi Pellegrini-Carles Perez e Borja Mayoral-Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il pronostico si annuncia incerto, con solo un lieve vantaggio per gli ospiti giallorossi: il segno 2 infatti è quotato a 2,50, mentre con il segno 1 si arriva a quota 2,65. Più remunerativo sarebbe il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,65 volte la posta in palio.



