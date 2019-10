Diretta Sampdoria Roma/ Streaming video tv: esordio speciale per Ranieri (Serie A)

Sampdoria Roma, che verrà diretta dal signor Fabio Maresca, va in scena alle ore 15:00 di domenica 20 settembre per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Quasi uno scherzo del destino quello che il calendario ha giocato a Claudio Ranieri: il tecnico, tifoso ed ex allenatore dei giallorossi, per il secondo anno consecutivo sostituisce Eusebio Di Francesco in panchina e dopo averlo fatto a Roma lo fa con la Sampdoria, e all’esordio trova proprio quei capitolini che ormai nove anni fa aveva portato ad un passo dallo scudetto. La situazione dei blucerchiati è complicatissima: ultimo posto in classifica con appena una vittoria a fronte di sei sconfitte, c’è bisogno immediato di punti ma soprattutto autostima, come lo stesso Ranieri ha detto nella conferenza stampa di presentazione. La Roma lotta per un posto in Champions League e fino a questo momento il suo passo sta confermando le premesse; prima della sosta è però arrivato un pareggio contro il Cagliari (con tante polemiche) e dunque Paulo Fonseca vuole ripartire immediatamente. Non ci resta che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Sampdoria Roma, ma intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma sarà disponibile sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che potranno seguire questa partita sui canali dedicati oppure, in assenza di un televisore, attivando il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando l’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

Ranieri sembra orientato verso il 4-4-2 per Sampdoria Roma: nella sua prima formazione blucerchiata potrebbe non farcela Linetty, dunque Ronaldo Vieira e Ekdal saranno i due centrali di centrocampo mentre ad allargarsi sulle corsie laterali dovrebbero essere Emiliano Rigoni e Jankto, che potranno formare delle catene esterne con Bereszynski e Murru chiamati a giocare come terzini. Davanti ad Audero dovrebbero operare Colley e Alex Ferrari; nel reparto avanzato dunque giocheranno due attaccanti in linea che dovrebbero essere Quagliarella e Gabbiadini, ma attenzione a Caprari (ex) e Federico Bonazzoli. La Roma continua ad avere problemi con gli infortuni: l’ultimo a fermarsi è stato Amadou Diawara, dunque scontato l’utilizzo di Veretout come partner di Cristante in mezzo al campo. In difesa Spinazzola giocherà ancora a destra, facendo avanzare Florenzi sulla trequarti; Kolarov dall’altra parte, Smalling e Gianluca Mancini favoriti su Fazio per proteggere Pau Lopez. Zaniolo dovrebbe essere il trequartista con Justin Kluivert a sinistra; Dzeko non è al top e dunque potrebbe finire in panchina, con Kalinic titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Sampdoria Roma vediamo i giallorossi partire favoriti, ma comunque la situazione è incerta: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria dei blucerchiati vale 3,15 volte la somma messa sul piatto, mentre per il segno 2 che regola il successo giallorosso il valore corrisponde a 2,20 volte la puntata; dunque un sostanziale equilibrio con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, che è la più vantaggiosa permettendovi di intascare una cifra pari a 3,55 volte quello che avrete deciso di investire.



