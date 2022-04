Diretta/ Sampdoria Roma streaming video tv: primato da blindare (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI, MA OCCHIO ALLA SAMP!

Sampdoria Roma, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio 3 Campanili sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera. Roma chiamata a blindare il suo primato in queste ultime tre giornate: il vantaggio sulla seconda, il Cagliari, si è assottigliato a 4 punti ma i giallorossi sono comunque reduci da una brillante vittoria per 3-0 contro la Juventus che li ha rilanciati anche dal punto di vista del morale, dopo la pesante sconfitta di Firenze e il mancato raggiungimento della finale di Coppa Italia.

Diretta/ Bologna Sampdoria (risultato finale 2-0): doppio Arnautovic!

La Sampdoria però dalla sua non può più permettersi di sbagliare per non ritrovarsi tagliata fuori nella corsa play off. Blucerchiati al momento settimi a 2 lunghezze di distanza dalla Juventus sesta, alla sconfitta nel derby contro il Genoa si è aggiunta quella con l’Empoli e l’obiettivo ora rischia di sfuggire. All’andata la Roma ha battuto 2-0 la Sampdoria in casa grazie alle reti di Cherubini e Missori.

DIRETTA/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0) video: la decide Guarino

DIRETTA SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.

DIRETTA/ Sampdoria Roma (risultato finale 0-1): Mourinho "vede" la Champions

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA