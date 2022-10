Diretta/ Sampdoria Roma streaming video tv: Stankovic sfida Mou (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA: MOU VUOLE I 3 PUNTI!

Sampdoria Roma, in diretta lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 19.00 presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 10° giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Un confronto tra due amici che insieme hanno scritto pagine importanti della storia dell’Inter: parliamo di Dejan Stankovic e Josè Mourinho, centrocampista e tecnico dello storico Triplete.

La Sampdoria vuole abbandonare l’ultimo posto della classifica: i blucerchiati hanno raccolto 3 punti nelle prime nove giornate, frutto di tre pareggi e sei sconfitte. Nell’ultimo turno i genovesi hanno ottenuto un 1-1 sul campo del Bologna. La Roma, invece, è al sesto posto con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. Abraham e compagni nell’ultimo turno hanno superato 2-1 il Lecce.

COME VEDERE LA PARTITA SAMPDORIA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Sampdoria Roma non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sampdoria Roma sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

Qualche nodo da sciogliere per Stankovic e Mourinho, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Sampdoria Roma. Partiamo dalla compagine di casa, priva degli infortunati Winks, De Luca e Murillo. Blucerchiati in campo con il 4-2-3-1: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Rincon, Vieira, Gabbiadini, Sabiri, Djuricic, Caputo. Giallorossi privi di Dybala, Celik, Darboe e Wijnaldum. Lupa in campo con il 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Smalling, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Roma vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Sampdoria è a 4,90, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo della Roma è a 1,73. Quote equilibrate sul numero di gol del match: Under 2,5 e Over 2,5 a 1,85. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

