Diretta/ Sampdoria Salernitana (Coppa Italia) streaming video tv: le più in forma

Sampdoria Salernitana, diretta dal signor Prontera di Bologna, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Probabilmente si tratta di un faccia a faccia tra le formazioni attualmente più in forma del campionato di Serie A e di quello cadetto. Tre vittorie su tre per la Sampdoria contro Fiorentina, Lazio e Atalanta, questi ultimi due impegni contro formazioni impegnate nell’attuale Champions League. Il successo di Bergamo ha lanciato in particolare in orbita i blucerchiati, che pure avevano iniziato la stagione con un doppio ko contro Juventus e Benevento. La Salernitana battendo con un gol di André Anderson l’Ascoli all’89’ ha ottenuto la terza vittoria in cinque partite fin qui disputate nel campionato di Serie B. Avendo pareggiato le altre due, i granata sono al momento secondi da soli, a due lunghezze dalla capolista Empoli. La Coppa Italia non è una priorità ma la squadra di Castori è stata finora estremamente concreta e vuole provare a ritagliarsi un pomeriggio di gloria a Marassi.

La diretta tv di Sampdoria Salernitana sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Sampdoria Salernitana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Claudio Ranieri con un 4-3-1-2: Letica; Bereszynski, Ferrari, Colley, Regini; Askildsen, Adrien Silva, Leris; Verre; Keita Balde, Lagumina. Gli ospiti guidati in panchina da Fabrizio Castori schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Adamonis; Mantovani, Karo, Veseli, Baraye; Cicerelli, Capecchi, Dziczek, Kupisz; A. Anderson, Giannetti.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Salernitana queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.25.



