DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente (è il caso di dirlo) inizia la diretta Sampdoria Salernitana e allora diamo uno sguardo ai precedenti più recenti di questa partita, che era mancata per ben 17 anni fra il 2003 e il 2020, ma negli ultimi cinque vanta ben otto precedenti, che nel giro di pochi giorni arriveranno a toccare la doppia cifra. Ecco allora che da martedì 27 ottobre 2020 in poi contiamo quattro partite di Serie A, due incontri in Coppa Italia e naturalmente le due sfide della stagione regolare di questa Serie B: il bilancio è leggermente favorevole alla Salernitana con quattro vittorie campane, tre successi per la Sampdoria e un pareggio.

Calciomercato Serie B News/ Avellino doppio colpo Demme Bastoni, Di Francesco lascia Venezia (9 giugno 2025)

In questo campionato è sempre risultato decisivo il fattore campo, ma si tratta di due partite fra loro lontanissime: l’andata alla terza giornata martedì 27 agosto 2024 con vittoria per 3-2 della Salernitana allo stadio Arechi e ritorno venerdì 9 maggio 2025 a Marassi con successo per 1-0 della Sampdoria. Adesso si è finiti addirittura alla metà del mese di giugno, ma ora si può davvero cedere la parola alla diretta Sampdoria Salernitana! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Serie B, Brescia penalizzato e retrocesso in Serie C/ Chi va ai playout e quando si gioca: ora la Sampdoria

SAMPDORIA SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Sampdoria Salernitana in tv sarà più correttamente una diretta streaming video sulle piattaforme che hanno seguito tutto il campionato di Serie B, cioè Dazn e LaB Channel su Prime Video, in entrambi i casi a pagamento.

SAMPDORIA SALERNITANA: UN PLAYOUT DAVVERO TORMENTATO

La diretta Sampdoria Salernitana è stata preceduta da settimane caotiche sotto ogni punto di vista: questo playout di Serie B è diventato un caso giudiziario e anche politico, del quale la vittima è soprattutto il Brescia, ma adesso proviamo a pensare finalmente all’aspetto agonistico della partita attesa alle ore 20.30 di stasera, domenica 15 giugno, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi.

Video Sampdoria Sassuolo Primavera (2-1)/ Gol e highlights: +3 blucerchiati, neroverdi perdono il 2° posto

In realtà, fatalmente le vicende extra campo si faranno comunque sentire: la Sampdoria era retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua lunga e gloriosa storia, ma poi le disgrazie altrui hanno dato ai blucerchiati questa ultima chance di salvezza, per evitare che questo gruppo non venga ricordato per sempre per una dolorosa novità.

La Salernitana invece avrebbe dovuto giocare il playout con il Frosinone, poi tutto è stato sospeso e rinviato di parecchie settimane, infine i campani giocano, ma contro una rivale diversa e con il vantaggio di essere la testa di serie, con il ritorno in casa e la possibilità di pareggiare sulle due partite per salvarsi, grazie al miglior piazzamento.

Tuttavia, la diretta Sampdoria Salernitana avrà il sapore di una speranza rifiorita per i blucerchiati e di un fardello che la società ha provato ad evitare invece per i campani, quindi il momento psicologico potrebbe essere favorevole al Doria. Questo almeno sulla carta, il resto lo scopriremo fra stasera e venerdì…

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SALERNITANA

In questo contesto così particolare, le probabili formazioni per la diretta Sampdoria Salernitana ci dicono che mister Evani dovrebbe schierare i padroni di casa blucerchiati con il modulo 3-5-2 nel quale Cragno dovrebbe essere il titolare in porta, protetto in difesa da Ferrari, Riccio e Curto, ma con Veroli e Bereszynski possibili alternative. A centrocampo i favoriti potrebbero essere Meulensteen, Yepes e Vieira, ma sperano anche Ricci, Benedetti e Bellemo, con Ioannou e Depaoli esterni. In attacco infine i favoriti per le maglie da titolari sono Coda e Sibilli.

Tra gli ospiti, l’allenatore Pasquale Marino dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 nel quale il portiere Christensen dovrebbe essere protetto dalla retroguardia a tre composta da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili; a centrocampo ecco i due esterni, cioè Ghiglione a destra e Corazza a sinistra, con Amatucci e Caligara che dovrebbero giocare invece dal primo minuto nel cuore della mediana ospite; infine, nell’attacco della Salernitana indichiamo il doppio trequartista Tongya e Hrustic alle spalle del centravanti Simy.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche alle quote Snai per il pronostico sulla sofferta diretta Sampdoria Salernitana. I blucerchiati potrebbero essere favoriti almeno per l’andata, con il segno 1 indicato a 2,15 contro valori molto simili invece per le due altre opzioni. Infatti, il segno X vi ripagherebbe 3,25 volte la giocata e con il 2 si arriverebbe a 3,55.