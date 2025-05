DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 1-0): SI SBLOCCA LO SCONTRO SALVEZZA

Dopo una mezz’ora dove a vincere è stata solo la paura, la diretta Sampdoria Salernitana si accende improvvisamente. Infatti, al 33′ la Sampdoria si aggrappa all’esperienza e al talento di Niang che prova un mancino al volo da fuori area trovando una clamorosa traversa a Christensen battuto. Pochi minuti dopo, però, la partita perde uno dei suoi protagonisti con Borini che è costretto ad uscire per infortunio per lasciare spazio ad Oudin.

Video Catanzaro Sampdoria (2-2)/ Gol e highlights: Coda ripristina la parità! (Serie B, 4 maggio 2025)

Al 44′ ci prova proprio l’ex Lecce che supera Ferrari e calcia verso la porta con il mancino trovando la respinta di Lochosvili. Sul calcio d’angolo successivo, Altare impatta forte sul secondo palo ma non trova il gol per via di una supera parata di Christensen. Il calcio d’angolo successivo è quello decisivo e sblocca la partita con Meulensteen che risolve una mischia in area di rigore. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA/ Salernitana Mantova (risultato finale 2-0): Simy mette il sigillo! (4 maggio 2025)

SAMPDORIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-0): POCHE EMOZIONI AL FERRARIS

Fatica a decollare questa partita con Rapuano che sta fischiando tanto e questo rallenta ulteriormente il ritmo delle due squadre che stanno provando a sfruttare i palloni alti ed i calci piazzati. Al 26′ è interessante l’azione creata dalla Sampdoria che prova a sbloccare il match con una conclusione da fuori di Borini che sbaglia totalmente la mira e calcia in curva.

La partita continuano a farla i padroni di casa che non riescono a trovare spazi contro una Salernitana ben messa in campo e dal baricentro basso. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA/ Catanzaro Sampdoria (risultato finale 2-2): espulso Pompetti! (Serie B, 4 maggio 2025)

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-0): RITMI ANCORA BASSI

Continua la diretta Sampdoria Salernitana ma i ritmi si abbassano in questa fase di partita. All’11’ Cerri si lamenta con l’arbitro per un contatto al limite dell’area con Borini ma il fischio non c’è e si continua a giocare.

A rallentare ulteriormente il ritmo è anche un colpo subito da Beruatto che rimane a terra dolorante per qualche minuto. Al 19′ è Niang a provarci da dentro l’area ma il suo tiro viene murato e diventa un’occasione per Sibilli che calcia forte ma non trova lo specchio. (Agg. di Andrea Marino)

SAMPDORIA SALERNITANA (RISULTATO LIVE 0-0): PARTITA MOLTO CHIUSA

La delicata sfida salvezza del Ferraris inizia in un’atmosfera elettrica creata dai numerosi tifosi presenti sugli spalti. Il primo pallone è giocato subito lungo dalla Salernitana in cerca della prestanza fisica di Cerri. Dopo un solo minuto di gioco è già interessante la chance per la Salernitana che prova a sfruttare un calcio piazzato per sbloccare il risultato senza riuscirci.

Dopo lo spavento iniziale, a gestire la partita è la Sampdoria che prova a sfruttare le corsie esterne per creare difficoltà ai campani. All’ottavo minuto è Beruatto a sfondare dalla sinistra e provare un cross teso sul secondo palo che viene allontanato con sicurezza dalla Salernitana. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Sampdoria Salernitana è davvero un sottobosco di statistiche che vale la pena analizzare. La Samp segna in media 1.03 gol a partita, mentre la Salernitana si ferma a 0.97: numeri bassi che suggeriscono una scarsa incisività offensiva da parte di entrambe. Anche sul fronte difensivo le due formazioni si equivalgono, con 1.36 reti subite dalla squadra ligure e 1.28 dai campani. La Salernitana ha ottenuto una percentuale di vittorie leggermente superiore (27.78% contro il 19.44% della Samp), ma i blucerchiati restano più coinvolti in partite da almeno due gol, con il 61.11% di Over 1.5 contro il 66.67% della squadra ospite. Il dato sull’Over 2.5 resta basso per entrambe: solo 41.67% per la Samp e 38.89% per la Salernitana, a conferma di un gioco tendenzialmente prudente.

L’indice “entrambe a segno” è abbastanza bilanciato (52.78% per i doriani, 47.22% per gli ospiti), segno che nessuna delle due è particolarmente efficace né in fase offensiva né nel blindare la propria porta. In effetti, anche il numero di clean sheet è contenuto: 10 per la Sampdoria e 9 per la Salernitana. Interessante il dato sui cartellini, che vede la Sampdoria con più ammonizioni complessive (104 contro 92) e una media gialli a partita più alta (2.81 contro 2.44), segno di una maggiore aggressività o disordine tattico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile vedere la diretta Sampdoria Salernitana anche senza andare allo stadio Ferraris di persona acquistando un biglietto. Questa partita verrà infatti trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN e la si potrà dunque seguire in streaming a pagamento con l’applicazione.

SI LOTTA PER RESTARE IN B

In campo venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30 per la diretta Sampdoria Salernitana. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova sta per tenersi uno scontro diretto in zona retrocessione visto che entrambe le compagini impegnate in campo quest’oggi non hanno ancora ottenuto la certezza aritmetica della salvezza in Serie B. I padroni di casa sono in diciottesima posizione con trentasette punti ed arrivano dal pareggio, il secondo consecutivo, ottenuto contro il Catanzaro.

Gli ospiti sono invece appena sopra, ovvero a quota trentanove, in diciassettesima posizione. I campani hanno battuto il Mantova superando proprio la Samp ed agganciando il Brescia, in modo tale da portarsi a meno uno dalla coppia costituita dalle formazioni di Frosinone e Mantova, al momento salve proprio con i loro quaranta punti. Ci attende quindi una dura battaglia tra due squadre che fino a poco tempo fa militavano nel massimo campionato.

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Sampdoria Salernitana ci aspettiamo la riproposizione da parte del tecnico Evani del modulo 4-2-3-1 con Cragno, Venuti, Ferrari, Altare, Beruatto, Ricci, Meulensteen, Depaoli, Oudin, Sibilli e Coda che ha pareggiato nello scorso turno di campionato. La soluzione adottata dal tecnico ospite Marino dovrebbe invece riguardare un 3-4-2-1 con Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione, Amatucci, Zuccon, Corazza, Verde, Soriano e Cerri in partenza per la compagine campana.

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers per la diretta Sampdoria Salernitana sono favorevoli nei confronti dei blucerchiati. La vittoria dei liguri, per esempio secondo Sisal, non andrebbe pagata oltre il 2.00, indicando dunque la Samp come favorita principale per il successo. I numeri si fanno invece più simili se si tiene conto del pareggio o dell’eventuale trionfo campano con i segni x e 2 quotati rispettivamente a 3.40 e 3.60.