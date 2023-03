Diretta/ Sampdoria Salernitana, streaming video tv: ultima spiaggia ligure (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA: SCONTRO SALVEZZA

La diretta Sampdoria Salernitana, in programma domenica 5 marzo 2023 alle ore 15:00, racconta di un match che rappresenta una sorta di ultima spiaggia per i blucerchiati, ultimi a quota undici punti in classifica e distanti nove lunghezze dalla zona salvezza.

La classifica dei liguri attualmente è peggiore di quella dei campani che, tuttavia, hanno bisogno di riprendere a inanellare risultati utili con continuità dopo il successo contro il Monza dell’ultimo turno. All’andata la partita venne dominata dalla Salernitana, vincente per 4-0.

SAMPDORIA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sampdoria Salernitana, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Simone Tiribocchi. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

SAMPDORIA SALERNITANA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Salernitana vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. In casa blucerchiata mister Dejan Stankovic dovrà far fronte all’assenza per squalifica di Gabbiadini che si aggiunge gli indisponibili Conti, Murillo, Djuricic e Pussetto. Potrebbe, quindi, giocare dall’inizio l’ultimo arrivato Jesè con Sabiri trequartista. In mezzo al campo Cuisance e Winks mentre nella difesa a tre probabile il rientro di Gunter. Per gli ospiti, invece, unici indisponibili Fazio e Troost-Ekong mentre sono da monitorare fino alla fine le condizioni di Dia. A “Marassi” mister Sousa proporrà ancora sulle fasce Mazzocchi e Candreva mentre Bronn, al rientro dalla squalifica, si accomoderà in panchina. In porta ballottaggio tra Sepe e Ochoa.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sampdoria Salernitana vedono una sfida con i liguri favoriti dal pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Stankovic vale 2.25 contro i 3.30 attribuiti ai campani ospiti e la quota 3.30 riferita al segno X. Gara abbastanza bloccata in termini di gol con l’Over 2.5 a 2.05 .e l’Under 2.5 proposto a 1.65.











