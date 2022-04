Diretta/ Sampdoria Salernitana video streaming tv: ospiti sempre più giù (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA: NESSUNO PUÒ SBAGLIARE!

La diretta di Sampdoria Salernitana, scontro diretto ai piani bassi della classifica di Serie A, andrà in scena sabato 16 aprile a partire dalle ore 14.30. Ad affrontarsi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, in occasione della trentatreesima giornata di campionato, ci saranno due squadre che in questa stagione hanno vissuto più bassi che alti. Il loro piazzamento attuale lo dimostra. I blucerchiati, infatti, si trovano al sedicesimo posto, a 7 punti di distanza dalla zona retrocessione. I granata, invece, sono il fanalino di coda, avendo conquistato soltanto 16 punti finora. L’addio alla categoria sembrerebbe essere ormai scontato.

Sia la compagine di Marco Giampaolo sia la compagine di Davide Nicola inoltre sono reduci da una serie di sconfitte. Nell’ultimo turno i blucerchiati sono stati battuti in casa del Bologna, mentre i granata si sono dovuti arrendere contro la Roma. Quella odierna sarà dunque la sfida del riscatto: entrambe le squadre cercheranno di dare il meglio di sé per interrompere la striscia di risultati negativi che perdura da tempo.

DIRETTA SAMPDORIA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Sampdoria Salernitana sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta di Sampdoria Salernitana in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Salernitana rivelano che entrambe le squadre dovranno fare i conti, in questo turno di Serie A, con delle lunghe liste di indisponibili. I padroni di casa non avranno a disposizione Damsgaard, Gabbiadini, Giovinco, Conti ed Ekdal. Per ottemperare a queste assenze pesanti, il tecnico Marco Giampaolo dovrebbe scegliere di schierare i suoi in un 4-3-2-1 così strutturato: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. Gli ospiti si schiereranno a specchio, ma dovranno fare a meno di Mousset, M.Coulibaly, Perotti e Strandberg. L’undici del tecnico Davide Nicola, dunque, potrebbe essere così strutturato: Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Coulibaly L, Radovanovic, Ederson; Bonazzoli, Ribery; Djuric.

QUOTE SAMPDORIA SALERNITANA

Le quote della diretta Sampdoria Salernitana, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i blucerchiati. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta infatti a 1,85. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,60. Il successo del fanalino di coda della classifica di Serie A, con il segno 2, è proposto infine a 4,25.











