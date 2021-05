DIRETTA/ Sampdoria Sassuolo primavera (risultato 0-1) streaming tv: gol di Pinelli!

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Siamo a metà della diretta tra Sampdoria e Sassuolo primavera e terminato il primo tempo ecco che sul tabellone del risultato è già vantaggio neroverde per 1-0 al duplice fischio dell’arbitro. E’ stata dunque buona partenza da parte degli emiliani, che pure raramente hanno avuto in mano il pallino del gioco: al contrario dei liguri, che pure sono stati certamente i più aggressivi in campo in questa prima frazione. Fin dalle prime battute sono stati i doriani a spingersi avanti: al 10′ è pure già grande occasione da gol per i padroni di casa con Giordano, mentre tre minuti dopo tocca a Obert insidiare tra i pali Marginean. La Sampdoria primavera è tutta proiettata in avanti, ma nonostante il pressing asfissiante non riesce a trovare il gol: è invece il neroverdi Pinelli a segnare la rete dello 1-0 emiliano al 24’, approfittando di una svista della difesa rivale. Sotto di una rete, la squadra di casa raddoppia gli sforzi in attacco, impaziente di trovare il pareggio: al 32’ è nuova chance con Ercolano, ma lo specchio rivale è stregato. Nel finale del primo tempo sono ancora gran scintille in campo, ma di fatto la Sampdoria primavera non trova lo spazio per il gol del pari contro il Sassuolo primavera. Vedremo ora che accadrà nella ripresa! (agg Michela Colombo)

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Sassuolo Primavera sarà una di quelle che verranno trasmesse su Sportitalia, il canale che si occupa integralmente del campionato 1: lo trovate al numero 60 del digitale terrestre, ma in alternativa sarà possibile seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video. A fornirlo sarà la stessa emittente: dovrete armarvi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone e, senza costi aggiuntivi, visitare il sito www.sportitalia.com oppure scaricare la relativa app Sportitalia.

SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Sampdoria Sassuolo Primavera. È decisamente un buon momento per i neroverdi, che come detto sono ancora in corsa per un posto nei playoff e venerdì hanno trovato il terzo risultato utile consecutivo. La vittoria contro l’Ascoli ha cancellato una striscia di cinque partite senza successi, ma 4 di queste partite erano state pareggiate e allora possiamo anche notare come il Sassuolo Primavera abbia perso una sola volta – in casa dell’Inter – nelle ultime 8 uscite, raccogliendo forse non troppi punti (13) ma comunque continuando a muovere la classifica. Il problema per Emiliano Bigica risiede nel rendimento in trasferta: le vittorie sono tre ma l’ultima è datata 20 febbraio, ancora nel girone di andata, e in generale i punti sono 14 in 12 partite, con 21 gol subiti che sono decisamente più di quelli incassati in casa (13) a parità di sfide disputate. Ora però è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in questa partita e allora lasciamo che a parlare siano i suoi protagonisti, perché la diretta di Sampdoria Sassuolo Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

LO STORICO

Sampdoria Sassuolo Primavera si giocherà oggi per la ventesima volta: una partita dunque che ha una storia abbastanza ampia, e che in termini generali sorride ai giovani blucerchiati. Sono infatti 7 le vittorie della Sampdoria, a fronte di 5 successi neroverdi; di conseguenza i pareggi sono 7, ma analizzando più a fondo il quadro dei testa a testa scopriamo altre informazioni, ovvero che la squadra ligure ha perso una sola delle prime 8 sfide contro il Sassuolo (vincendone 5) ma per contro non batte gli avversari di oggi da 8 incontri, nei quali ha raccolto 5 pareggi. Bisogna tornare alla stagione 2013-2014 per trovare l’ultima affermazione blucerchiata: ne arrivarono due, una in trasferta nel match di campionato e l’altra nel secondo turno di Coppa Italia Primavera, con i gol messi a segno da Mattia Lombardo (rigore) e Giovanni Fenati, poi rete della bandiera di Giuseppe Maiorino nel recupero. Sempre in quell’annata, 11 giorni prima di questo match, troviamo l’ultima vittoria esterna del Sassuolo: anche qui un 2-1, rimonta firmata da Domenico Berardi e Ettore Gliozzi dopo il gol di apertura di Valerio Zigrossi. (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA INTRIGANTE

Sampdoria Sassuolo Primavera, che sarà in diretta alle ore 15:00 di mercoledì 26 maggio, va in scena per la 25^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Turno infrasettimanale intrigante, tra due squadre che stanno facendo bene: nel weekend la Sampdoria ha perso la vetta a causa del pareggio interno contro l’Atalanta, ma è un risultato comunque positivo che ha permesso di difendere il secondo posto utile a qualificarsi direttamente alla fase finale, obiettivo a questo punto concreto per i giovani blucerchiati che stanno vivendo una stagione sorprendente e del tutto concreta.

Così anche il Sassuolo, con le dovute proporzioni: rispettando il pronostico e battendo il fanalino di coda Ascoli, i neroverdi sono rimasti ampiamente in corsa per un posto nei playoff e, anche se la concorrenza è folta e decisamente tosta, le speranze ci sono tutte. Non resta che vedere come andranno le cose nella diretta di Sampdoria Sassuolo Primavera; aspettando che si giochi, facciamo un rapido excursus attraverso le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA

Il 3-5-2 di Felice Tufano per Sampdoria Sassuolo Primavera dovrebbe prevedere Siatounis, Aquino e Obert in difesa davanti al portiere Saio, con due laterali che saranno Ercolano e Marrale schierati con i centrocampisti. Nel settore nevralgico del campo Trimboli sarà il riferimento, con il supporto di Brentan e Gerard Yepes; davanti, ovviamente, l’allenatore non prescinde dalla sua coppia di lusso che è formata da Prelec e Di Stefano. Emiliano Bigica adotta il 4-4-2, puntando su Mattioli e Samele come coppia d’attacco ma con il bomber Oddei che potrebbe avanzare il suo raggio d’azione, formando di fatto una sorta di attacco a tre in fase di possesso. Saccani è l’esterno sinistro, in mezzo al campo salvo turnover giocheranno gli indispensabili Artioli e Marginean e alle loro spalle avremo la linea difensiva con Piccinini e Flamingo centrali, Paz e Manarelli sulle corsie esterne con Zacchi a difendere la porta.



