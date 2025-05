Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato 1-0): fine primo tempo

Si sblocca la partita in favore dei padroni di casa con Paratici che batte il portiere dopo l’ottimo fraseggio di Forte e Nhaga. Pericolosa ancora la formazione doriana con Forte che si mette in proprio ma viene fermato anzitempo.

Il Sassuolo non sembra oggi in partita ma cerca di sfondare prima con Vedovati e dopo con Frangella. Dopo 45 minuti finisce più tempo con il risultato di 1-0. (Marco Genduso)

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato 0-0): inizio primo tempo

Comincia la gara tra Sampdoria e Sassuolo, ritmi non altissimi con i padroni di casa che cercano di alzare il baricentro per non permettere ai neroverdi di iniziare la manovra.

Al minuto 13 la prima chance di sbloccare la partita con Nhaga. Il giocatore della Sampdoria si coordina bene e prova la conclusione al volo con il portiere Scacchetti che respinge in calcio d’angolo. Poche emozioni attualmente. (Marco Genduso)

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Mancano solo pochi minuti alla diretta Sampdoria Sassuolo Primavera: i blucerchiati salutano mestamente il campionato 1 sperando di farvi ritorno nell’immediato, sono giorni davvero amari per questa società che pochi giorni fa ha anche conosciuto la prima retrocessione in Serie C nella storia della prima squadra, ma pure quella delle donne in Serie B. Intanto contro il Sassuolo arriva una partita che negli ultimi anni ha dato ben poche soddisfazioni alla Sampdoria: il club neroverde ha infatti vinto cinque delle ultime dieci sfide ed è imbattuto addirittura da undici anni, fanno 16 gare consecutive senza sconfitte di cui sette vinte e dunque una serie particolarmente lunga, ma con un dato curioso.

Infatti tutte le vittorie raccolte dal Sassuolo sono maturate in casa: per l’ultima in trasferta dobbiamo tornare a un 2-1 del settembre 2013 con i gol di Domenico Berardi, incredibilmente, e Ettore Gliozzi a rimontare la rete di Valerio Zigrossi, in seguito sarebbero arrivate due vittorie consecutive per la Sampdoria di cui quella casalinga nel secondo turno di Coppa Italia, 11 giorni dopo il match appena descritto, firmata da Mattia Lombardo (rigore) e Giovanni Fenati, ad accorciare per i neroverdi era stato Giuseppe Maiorano. Siamo ora finalmente pronti a vivere la partita di oggi: possiamo lasciare che a parlare sia il campo, la diretta Sampdoria Sassuolo Primavera prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Sampdoria Sassuolo, dove vedere la partita

La diretta Sampdoria Sassuolo Primavera avrà inizio alle 16.00 e in contemporanea sarà trasmessa per gli spettatori da casa da Sportitalia e in diretta streaming video sul sito sportitalia.it o sull’app.

Sampdoria Sassuolo, blucerchiati già retrocessi

Nella trentottesima e ultima giornata del Campionato Primavera andrà in scena la diretta Sampdoria Sassuolo che per i blucerchiati coincide anche con l’ultima partita nella massima categoria visto che ormai da qualche giornata è sicura la loro retrocessione in maniera diretta senza passare per i playout, a peggiorare la situazione poi c’è stata la sconfitta per 1-0 in casa dell’Inter dell’ultima giornata.

I neroverdi invece cercheranno di ottenere la vittoria che potrebbe significare il raggiungimento del secondo posto e la possibilità di evitare il turno di playoff, scavalcando l’Inter in classifica.

Sampdoria Sassuolo, probabili formazioni

Le formazioni che dovrebbero essere in campo nella diretta Sampdoria Sassuolo Primavera dovrebbero ricalcare quelle viste in campo nella scorsa giornata che per i neroverdi hanno portato la vittoria 2-0 contro il Lecce, Alessandro Lupi quindi sceglierà il 4-3-1-2 con Krastev tra i pali, Papsergio e Santos i terzini con Paganotti e Dimitrov centrali a completare la linea, Nhaga, Ivkovic e Patrignani in mezzo al campo, Forte trequartista alle spalle di Bacic e Paratici. 4-3-2-1 è invece il modulo scelto da Emiliano Bigica con Scacchetti, T. Benvenuti, Di Bitonto, G. Benvenuti e Parlato in difesa, Weiss, Lopes e Frangella a centrocampo, Minta e Knezovic trequartisti e Daldum in attacco.

Diretta Sampdoria Sassuolo, quote e pronostico

Secondo i bookmakers, come bwin, la diretta Sampdoria Sassuolo Primavera dovrebbe vedere la vittoria dei neroverdi che infatti viene data a 1.50, la vittoria dei blucerchiati è molto più difficile e quindi quotata a 5.00, infine il pareggio è una via di mezzo e sarà pagato 4.10. Dietro a questi numeri c’è sicuramente la posizione in classifica delle due squadre che oltre ad essere molto distanze vede i neroverdi avere ancora obiettivi per cui battersi, cosa che i liguri hanno ormai da tempo abbandonato, da sottolineare c’è poi anche la pessima difesa dei padroni di casa con 75 gol subiti.