Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: per i playoff

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA: ULTIMA CHIAMATA

Sampdoria Sassuolo Primavera, in diretta dallo stadio 3 Campanili di Bogliasco (Genova), si gioca per la trentesima giornata del Campionato Primavera 1 con fischio d’inizio che sarà fissato alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 aprile 2022. Stiamo infatti vivendo un altro turno infrasettimanale del torneo che è sempre più vicino alla conclusione della stagione regolare e la posta in palio sarà importante, anche se dobbiamo dire che la diretta di Sampdoria Sassuolo Primavera avrà il sapore dell’ultima chance.

DIRETTA/ Sassuolo Verona Primavera (risultato finale 1-2): inutile il gol di Flamingo

L’obiettivo comune potrebbero essere i playoff, anche se la Sampdoria con i suoi 44 punti ha sicuramente più speranze di entrare fra le prime sei rispetto al Sassuolo, che di punti ne ha 40. I blucerchiati devono vincere per restare in scia, un successo emiliano terrebbe invece viva una speranza ma sarebbe soprattutto un colpo durissimo per i doriani. Il Sassuolo rischia di essere uscito di scena con la sconfitta casalinga di sabato scorso contro il Verona, mentre la Sampdoria si è rilanciata alla grande andando a vincere per 1-4 in casa Milan, ma adesso deve ripetersi: cosa accadrà in Sampdoria Sassuolo Primavera?

Diretta/ Milan Sampdoria Primavera (risultato finale 1-4): trionfo ligure, Diavolo ko

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia sul canale numero 61 del telecomando, inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite applicazione o sito internet (www.sportitalia.com) della stessa emittente sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO PRIMAVERA

Nelle probabili formazioni di Sampdoria Sassuolo Primavera, è facile immaginare che mister Felice Tufano confermi i protagonisti del trionfo contro il Milan, quindi andiamo con il modulo 3-5-2 che vedrebbe Migliardi, Bonfanti e Villa nella difesa a tre davanti al portiere Saio; folto centrocampo a cinque con Malagrida, Bontempi, Sepe, Yepes e Bianchi da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco composta da Di Stefano e Montevago.

Diretta/ Sampdoria Salernitana (risultato finale 1-2): la squadra di Nicola spera!

Per il Sassuolo Primavera di Emiliano Bigica invece si potrebbe ipotizzare un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Vitale in porta; i quattro difensori Paz, Miranda, Flamingo e Abubakar; a centrocampo il terzetto formato da capitan Aucelli, Casolari e Touré; infine il tridente d’attacco con D’Andrea, Samele prima punta e Forchignone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA