Diretta/ Sampdoria Sassuolo streaming video tv: blucerchiati in crisi (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO: RISULTATO INCERTO!

Sampdoria Sassuolo, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Blucerchiati in crisi, arrivati alla sosta dopo 4 sconfitte consecutive e il cambio d’allenatore tra D’Aversa e Giampaolo, col nuovo tecnico che ha comunque esordito con una sconfitta a La Spezia. Samp che non vince dal derby del 10 dicembre scorso e che è chiamata a cambiare registro per non ritrovarsi in piena zona retrocessione.

E’ stato finora abbastanza discontinuo anche il Sassuolo, che naviga però in acque decisamente più tranquille. I neroverdi hanno riacciuffato prima della sosta un pari sul campo del Torino in una partita decisamente difficile e ora cercano la vittoria con una sola sconfitta comunque subita nelle ultime 5 partite disputate. Il match d’andata al Mapei Stadium si è chiuso sullo 0-0, ultimo precedente a Marassi il 23 dicembre 2020 vinto dal Sassuolo col punteggio di 2-3.

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Sassuolo di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Sassuolo, match che andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Traore, Raspadori; Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Sassuolo al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



