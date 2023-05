DIRETTA/ Sampdoria Sassuolo video streaming tv: emiliani avanti nei precedenti

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO: TESTA A TESTA

La diretta di Sampdoria Sassuolo sarà una sfida tra due squadre che ormai hanno poco da chiedere al campionato. Già retrocessi i blucerchiati salvi ma fuori dalla zona Europa i neroverdi. La Sampdoria non vince da 9 partite consecutive di campionato, ottenendo solo 3 pareggi in questo lasso di tempo. Anche il Sassuolo si presenta in flessione all’appuntamento, avendo ottenuto solamente un punto nelle ultime 4 partite. La Sampdoria ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro il Sassuolo, compreso il match d’andata disputato il 4 gennaio scorso in questo campionato.

In totale, dal 2013 ad oggi, in 19 precedenti disputati in Serie A otto volte l’ha spuntata il Sassuolo e cinque la Sampdoria, con 6 pareggi nei restanti match. Le squadre si sono affrontate anche in Serie B, quattro volte nella stagione 2011/12 visto che i due club si sfidarono anche nei play off: tre pareggi e una vittoria per i blucerchiati che bastò nel cammino verso la Serie A. (agg. di Fabio Belli)

SAMPDORIA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sampdoria Sassuolo sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Sampdoria Sassuolo grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

OSPITI FAVORITI!

Sampdoria Sassuolo, in diretta venerdì 26 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati salutano la Serie A dopo una stagione estremamente travagliata. L’ultima goleada subita in casa del Milan è arrivata a retrocessione già archiviata per la Samp che vive ora il passaggio di proprietà con grande ansia, con gli imprenditori Barnaba e Raddrizzani che stanno provando a contendersi il club per salvarlo dalla retrocessione.

Sassuolo invece reduce da una sconfitta interna contro il Monza che ha reso impossibile l’ottavo posto e ha azzerato le velleità di qualificazione europea, con i neroverdi che hanno comunque vissuto un girone di ritorno all’altezza rispetto a un’andata che aveva alimentato invece qualche preoccupazione. All’andata Sampdoria vincente col punteggio di 1-2 al Mapei Stadium, ultimo precedente a Marassi datato 6 febbraio 2022 con poker blucerchiato.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ravaglia; Zanoli, Murillo, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

SAMPDORIA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











