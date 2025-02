DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO, LIGURI IN ZONA RETROCESSIONE

Anticipo serale in programma alle ore 20:30 di venerdì 21 febbraio 2025 con la diretta Sampdoria Sassuolo. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova i blucerchiati proveranno a fare del loro meglio per tornare a racimolare punti preziosi in ottica salvezza dato che sono sprofondati al sedicesimo posto e dunque in zona retrocessione con ventotto punti, al pari ma tenendosi alle spalle il Sudtirol che li ha sconfitti proprio nell’ultimo impegno di campionato lo scorso weekend. Nulla è però ancora perduto per la Samp se si tiene conto del fatto che davanti a lei ci sono ben sei squadre in appena tre punti.

I neroverdi, invece, continuano a mantenere la testa della classifica in solitaria con i loro sessantuno punti. Dopo la sconfitta rimediata contro lo Spezia, gli emiliani non si sono più fermati inanellando tre vittorie consecutive che hanno anche permesso loro di aumentare il divario che li separe dal Pisa, secondo a cinquataquattro punti e reduce da un pareggio ed una sconfitta. Nella giornata precedente il Sassuolo è riuscito a battere il Brescia con un netto due a zero che vorrebbe bissare pure in questo impegno.

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Appassionati e tifosi potranno seguire la diretta Sampdoria Sassuolo su DAZN. La piattaforma garantisce la visione del match a tutti i suoi iscritti. Collegati dunque sul sito ufficiale oppure accedi all’applicazione per lo streaming dell’evento.

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-4-2-1 con Cragno, Curto, Altare, Riccio, Venuti, Meulensteen, Yepes, Beruatto, Oudin, Sibilli e Niang, senza gli indisponibili Perisan, Ghidotti, Romagnoli, Benedetti, Borini e Bellemo oltre agli squalificati Depaoli e Ferrari, dovrebbe essere la scelta presa da mister Semplici in merito alle probabili formazioni della diretta Sampdoria Sassuolo. Il 4-3-3 con Moldovan, Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig, Iannoni, Ghion, Boloca, Berardi, Mulattieri e Laurienté sarà invece l’opzione selezionata dal tecnico Fabio Grosso per i suoi emiliani.

DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO, LE QUOTE

La diretta Sampdoria Sassuolo sembra essere abbastanza equilibrata nelle quote offerte dai bookmakers nonostante la situazione di classifica delle due squadre. Secondo quanto indicato da Sisal per esempio, gli emiliani sono ovviamente i favoriti con il 2 pagato a 2.20 ma le chances di successo dei blucerchiati non sono poi così remote se si pensa che l’1 è quotato a 3.30. In ogni caso è più facile che la Samp pareggi piuttosto che aggiudicarsi i tre punti con l’x a 3.20.