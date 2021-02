Diretta/ Sampdoria Spal (Primavera) streaming video tv: sfida d’alta classifica

DIRETTA SAMPDORIA SPAL: SARÀ SPETTACOLO!

Sampdoria Spal, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Mugnaini, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida d’alta classifica tra due squadre che si sono insediate costantemente in zona play off dall’inizio del campionato. Dopo 4 vittorie consecutive in campionato, mercoledì scorso si è interrotta la serie positiva della Sampdoria, costretta ad incassare un tris in casa di un’Atalanta in ripresa. La Spal ha invece ripreso il passo dopo la sconfitta sul campo del Milan, vincendo due partite consecutive in casa contro l’Ascoli e la Fiorentina.

Dopo il poker ai marchigiani, gli estensi hanno piegato i viola grazie a una rete-lampo di Zanchetta, dopo appena 1′. Un risultato che ha permesso alla Spal di riguadagnare il secondo posto in classifica a braccetto con la Juventus, a -4 dalla Roma capolista. Più indietro la Samp che resta comunque in sesta posizione, l’ultima utile per i play off a fine stagione.

DIRETTA SAMPDORIA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Spal Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Spal Primavera al Centro Sportivo Mugnaini. I padroni di casa allenati da Felice Tufano scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Avogadri; Obert, Aquino, Napoli; Giordano, Trimboli, Yepes, Francofonte, Ercolano; Marrale, Prelec. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Scurto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Sampdoria Spal Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.75 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.65 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.15 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA