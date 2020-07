Diretta Sampdoria Spal/ Streaming video DAZN: grande occasione per Ranieri (Serie A)

Sampdoria Spal verrà diretta dal signor Giacomelli e, in programma alle ore 19:30 di domenica 5 luglio, è valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Tecnicamente una sfida per la salvezza, ma con le due squadre che stanno vivendo situazioni di classifica diverse: grazie al colpo di Lecce infatti, la Sampdoria si è portata a +4 sul terzultimo posto riuscendo in qualche modo a respirare, e ora ha la grande occasione di aumentare ancor più il suo vantaggio sulla zona calda uscendo – definitivamente o quasi – dai guai. La partita di Marassi dunque rappresenta la classica opportunità da cogliere al volo, lo stesso invece non si può dire della Spal.

Gli estensi ancora una volta sono stati beffati in pieno recupero: se contro il Cagliari aveva deciso Giovanni Simeone, questa volta la splendida prestazione contro il Milan e il 2-0 costruito nel primo tempo non sono serviti, alla fine l’autorete di Vicari ha sancito il 2-2 che ha lasciato Gigi Di Biagio e i suoi penultimi, e ancora lontani dalla salvezza. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Sampdoria Spal; aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Spal sarà disponibile al numero 209 del decoder di Sky: il canale DAZN1 è fruibile anche ai clienti della televisione satellitare che non abbiano sottoscritto un abbonamento alla piattaforma nata lo scorso anno. Naturalmente gli abbonati a quest’ultima potranno seguire la partita di Serie A attraverso il consueto servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPAL

In Sampdoria Spal Claudio Ranieri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita di mercoledì: Quagliarella dovrebbe essere ancora out ma in attacco è pronto Gabbiadini, che affiancherà uno tra Federico Bonazzoli e Gaston Ramirez. L’uruguaiano, che ha segnato due rigori al Via del Mare, potrebbe comunque giocare titolare spostandosi come di consueto a sinistra o alle spalle dei due attaccanti, lasciando in panchina Jankto. Sull’altro versante agirà Linetty – se ce la farà – altrimenti conferma per Depaoli, in mezzo Ronaldo Vieira si candida a prendere il posto di Ekdal per affiancare Thorsby, in difesa davanti ad Audero ci saranno Yoshida e Omar Colley con Bereszynski e Murru da terzini.

La Spal perde D’Alessandro, espulso e squalificato: c’è Strefezza a fare l’esterno sinistro, dall’altra parte possibile conferma per Valoti e centrocampo completato eventualmente da Missiroli e Murgia, ma con Bryan Dabo che si gioca una maglia. Davanti ovviamente Petagna, da vedere se con lui ci sarà ancora Floccari o magari il già citato Valoti, cosa che cambierebbe i piani difensivi e potrebbe portare Sala a giocare a centrocampo. Anche perché a sinistra dovrebbe tornare titolare Fares; sul versante destro si rivede Thiago Cionek, Felipe torna dalla squalifica e insidia la maglia di Bonifazi, con Vicari che viaggia verso la conferma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Sampdoria Spal, il pronostico è evidente: i blucerchiati sono favoriti per la vittoria, un’eventualità regolata dal segno 1 e che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno X per il pareggio porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la puntata, siamo invece ad un valore di 4,00 volte la giocata per il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo esterno degli estensi.

