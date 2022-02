Diretta/ Sampdoria Spal streaming video tv: blucerchiati in crescita (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA SPAL: FACILE PER I LIGURI?

Sampdoria Spal, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio 3 Campanili, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’ultimo blitz esterno in casa dell’Inter ha regalato alla Sampdoria la quarta vittoria consecutiva in campionato: i blucerchiati hanno cambiato completamente passo nelle ultime settimane ed hanno avvicinato il quarto posto occupato proprio dall’Inter a una sola lunghezza di distanza.

La Spal è penultima in classifica dopo l’ultimo ko interno contro la Fiorentina, l’addio a Piccareta in panchina con l’arrivo di Mandelli per il momento non ha cambiato passo con un solo punto conquistato dagli estensi nelle ultime sette partite di campionato. All’andata è stata però la Spal a ottenere i tre punti in questo scontro, 1-0 con rete decisiva messa a segno da Orfei mentre la Samp ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno il 13 febbraio 2021.

DIRETTA SAMPDORIA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Spal Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Spal Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Villa, Paoletti, Bonfanti; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Migliardi; Malagrida; Di Stefano. Risponderà la Spal allenata da Paolo Mandelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rigon, Borsoi, Csinger, Simonetta, Orfei, Pabai, Breit, Wilke Braams, Sperti, Ndireau Dauriat, Mihai.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Spal Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



