Diretta/ Sampdoria Spezia (Serie A) streaming video DAZN: derby ligure

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA: OSPITI COSTRETTI A VINCERE!

Sampdoria Spezia, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Derby ligure tra i blucerchiati ormai da tempo capaci di veleggiare su lidi assolutamente tranquilli e i bianconeri che stanno invece ancora lottando con le unghie e con i denti per la salvezza. I risultati dell’ultimo weekend, dopo la sconfitta interna contro il Napoli, hanno portato di nuovo al quartultimo posto la squadra allenata da Vincenzo Italiano, dietro Torino e Cagliari e a +3 dal Benevento impegnato però in questo turno infrasettimanale a Bergamo. Una vittoria a Marassi potrebbe dunque rappresentare l’attesa svolta stagionale per i bianconeri, al primo campionato in Serie A della loro storia.

Lo Spezia ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 5 partite disputate e questo ha fatto vacillare qualche certezza, che andrà puntellata in queste ultime partite per non vanificare quanto fatto finora, con la formazione bianconera che si è distinta in diverse partite giocate anche contro le grandi.

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Spezia sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tre partite a ogni giornata di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Spezia allo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Claudio Ranieri scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Audero; Bereszynski, Tonelli, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Keita. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Pobega, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Sampdoria e Spezia, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.60 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.55 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

