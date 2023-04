DIRETTA/ Sampdoria Spezia streaming video tv: la breve storia del derby

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Sampdoria Spezia soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono cinque i derby di Liguria disputati nella massima serie e risalgono tutti agli ultimi tre campionati, ovvero da quando i bianconeri sono entrati a fare parte della massima categoria. Il bilancio sorride allo Spezia: ci sono infatti tre vittorie appunto per lo Spezia, un pareggio e una sola vittoria per la Sampdoria.

Il primo doppio confronto risale al campionato 2020-2021: vittoria spezzina 2-1 all’andata e pareggio per 2-2 al ritorno. Poi, nello scorso campionato, una vittoria a testa: 2-1 per la Samp all’andata e 1-0 per lo Spezia al ritorno. Infine, il match di andata: successo per 2-1 per Nzola e compagni. (Aggiornamento di MB)

SAMPDORIA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Spezia sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Alessandro Budel. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

DENTRO O FUORI PER I BLUCERCHIATI

Sampdoria Spezia, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. Si tratta di uno scontro salvezza, o meglio di una vera e propria ultima spiaggia per i blucerchiati.

L’undici di Dejan Stankovic, infatti, nonostante il pareggio ottenuto a Lecce, si ritrova a dieci lunghezze dalla zona salvezza, occupata proprio dallo Spezia. I bianconeri, reduci dalla pesante sconfitta interna contro la Lazio, devono riprendere a correre per non vanificare una buona prima parte di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPEZIA

Stankovic e Semplici alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Sampdoria Spezia. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico della Samp proporrà Lammers in attacco con Gabbiadini. Mediana formata da Rincon e Winks, sulle corsie laterali agiranno Leris e Angelo. Tra i pali conferma per Ravaglia. Nei bianconeri ospiti una maglia per tre in attacco: Verde, Maldini e Shomurodov si giocano un posto accanto a Nzola e Gyasi. A centrocampo spazio ad Agudelo con Bourabia ed Ekdal. Squalificato Ampadu, occasione per Wisniewski al centro della retroguardia con Nikolaou.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Sampdoria Spezia secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei blucerchiati padroni di casa è a 2.55, il pareggio è a 3.20 mentre il successo ospite paga 2.90 volte la posta. Equilibrio nelle quote sul numero di reti: Under 2.5 a 1.73 e Over 2,5 a 1.95.











