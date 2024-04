Diretta/ Sampdoria Ternana (risultato 0-0) streaming video tv: squadre in campo, si gioca! (1 aprile 2024)

DIRETTA SAMPDORIA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Sampdoria Ternana alle statistiche e curiosità che accompagnano questo match: sapevate che la Sampdoria realizza il 22% dei suoi gol nei minuti finali della partita, precisamente tra il 76° e il 90° minuto? Nel frattempo, la Ternana mostra una tendenza diversa, con il 31% dei suoi gol segnati nel periodo compreso tra il 61° e il 75° minuto. La Sampdoria ha mantenuto una certa costanza nel segnare gol, registrando almeno un gol in sei partite consecutive. Guardando ai primi tempi, la Sampdoria ha una maggiore probabilità di chiudere il primo tempo in vantaggio rispetto alla Ternana, con il 34% delle partite contro il 15% della squadra avversaria.

Diretta/ Lazio Sampdoria Primavera (risultato finale 2-1): biancocelesti in rimonta! (oggi 1 aprile 2024)

Quando la Sampdoria si porta in vantaggio per 1-0 nei match casalinghi, vince la partita nel 43% dei casi. D’altra parte, la Ternana ha una percentuale di vittorie del 37% quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta. Tuttavia, entrambe le squadre mostrano una percentuale di vittorie relativamente bassa quando vanno in svantaggio per 1-0: il 25% per la Sampdoria nei match casalinghi e il 10% per la Ternana nei match in trasferta. Adesso è davvero arrivato il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco del Luigi Ferraris: la diretta di Sampdoria Ternana sta finalmente per farci compagnia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Bari Sampdoria (risultato finale 0-1): Kasami la risolve! (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA SAMPDORIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sampdoria Ternana essendo una diretta di Serie B ha molte opportunità per essere vista in tanti modi diversi: la modalità più classica è quella di Sky, dove bisognerà acquistare un pacchetto Calcio che sblocca questi canali. Per i più Smart invece, esiste la possibilità sia di vederlo su NowTv che sulla piattaforma di streaming online di Dazn.

SAMPDORIA TERNANA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Sampdoria Ternana. Fin qui ci sono stati 20 testa a testa tra le due squadre con un bilancio complessivo di 11 pareggi, 7 successi doriani e 2 sole vittorie dei rossoverdi. Quest’ultime sono andate in scena nel 1979 e 2002, entrambe per 2-1. Dunque la Samp non perde contro la Ternana da due partite consecutive dato che dal 2003 al 2023 le squadre non si sono più affrontate.

Diretta/ Sampdoria Verona Primavera (risultato finale 1-2): colpaccio scaligero! (16 marzo 2024)

L’ultimo match tra queste due ovvero quello d’andata è terminato 2-1 per i blucerchiati grazie alle reti di La Gumina e Depaoli. La gara con più reti tra queste due squadre rimangono quelle del 1979 finita 3-3 e del 2001 terminata 4-2. Questa è anche la vittoria con lo scarto più ampio. Infatti non c’è mai stata una vittoria in 20 precedenti con più di due gol di distacco tra le formazioni.(aggiornamento di Christian Attanasio)

SAMPDORIA TERNANA: MOMENTO POSITIVO PER I BLUCERCHIATI

Prepariamoci a scendere in campo insieme ai giocatori della diretta di Sampdoria Ternana, incontro valevole per la 31esima giornata di Serie B in onda oggi 1 aprile 2024 alle ore 20,30. La Sampdoria continua la sua marcia vincente con una vittoria importante sul Bari, che le permette di raggiungere quota 40 punti e superare il Brescia in classifica, posizionandosi al settimo posto, in zona playoff.

La partita al San Nicola è stata equilibrata e il pareggio sembrava il risultato più giusto, ma a tre minuti dalla fine una giocata di Kasami ha sorpreso i biancorossi regalando alla Sampdoria i tre punti. Ora, la squadra ligure si prepara ad affrontare la Ternana, reduce da una vittoria importante contro il Cosenza. Anche se il risultato è stato risicato, i padroni di casa hanno dominato l’incontro e hanno trovato la rete decisiva con Gaston Pereiro nella seconda metà della ripresa.

SAMPDORIA TERNANA: PROBABILI FORMAZIONI

Non si può parlare di una partita come la diretta di Sampdoria Ternana senza nominare minimante le probabili formazioni di un match ricco di giocatori che potrebbero cambiare la partita da un momento all’altro.

Per la Sampdoria, è probabile che Pirlo non abbia dubbi sull’impiego di Barreca sull’out di destra, dove si trasforma da attaccante aggiunto in fase di possesso. Per la Ternana, ci sarà probabilmente Iannarilli in porta, desideroso di confermarsi dopo la prestazione mostrata nell’ultima partita.

SAMPDORIA TERNANA, LE QUOTE

Per gli amanti delle scommese sportive andiamo a controllare insieme le quote relative alla diretta di Sampdoria Ternana, ci affideremo al bookmaker della Sisal: il segno che darebbe la vittoria ai liguri è fissata a 1,8 mentre il segno 2 è fissato a 2,5. Il pareggio invece porterebbe una quota pari a 3.











© RIPRODUZIONE RISERVATA