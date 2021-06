Diretta/ Sampdoria Torino (Primavera) streaming video e tv. Tra primato e salvezza

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sampdoria Torino, in diretta mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Match all’ultima giornata che presenta un delicatissimo incrocio tra ambizioni di primato e salvezza. La Sampdoria deve vincere non solo per provare a riappropriarsi del primato perduto la settimana scorsa, con il pareggio di Firenze e la vittoria dell’Inter contro il Bologna; anche se i nerazzurri dovessero vincere a Bergamo e blindare il primato, per i blucerchiati sarebbe fondamentale battere il Torino per prendersi il secondo posto ai danni della Juventus e dunque saltare il primo turno dei play off.

Diretta/ Inter Bologna Primavera (risultato finale 2-0): la chiude Oristanio!

Tra il dire e il fare però c’è di mezzo un Torino che deve provare a evitare il terzultimo posto che costringerebbe ai play out contro la Lazio. A 27 punti appaiati al Bologna i granata hanno perso un’occasione perdendo il derby contro la Juventus e ora dovranno provare a evitare la beffa dello spareggio e provare a prendersi una salvezza che da settimane sembra a portata di mano, ma che deve ancora essere afferrata.

Diretta/ Spal Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0): Seck avvicina i playoff!

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Torino Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app. Per quest’ultima giornata, vista la contemporaneità di tutti gli incontri, i match in tv saranno offerti con la formula di Diretta Gol, con i collegamenti che rimbalzeranno da tutti i campi per proporre gol in diretta e azioni salienti.

Diretta/ Roma Milan Primavera (risultato finale 2-0) streaming: Milan, addio play off

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Torino Primavera presso il Centro Sportivo Mugnaini. I padroni di casa allenati da Felice Tufano scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Saio; Napoli, Angileri, Aquino; Ercolano, Brentan, Gerard Yepes, Trimboli, Giordano; Di Stefano, Prelec. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Coppitelli con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Girelli, Todisco, Greco, Spina, Kryeziu, Celesia, Lovaglio, Savini, Vianni, La Marca, Cancello.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sampdoria Torino, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.30 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 5.00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 7.25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA