Diretta Sampdoria Torino/ Streaming video e tv: in due per il riscatto (Serie A)

Sampdoria Torino, diretta dal signor Piero Giacomelli, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di Serie A 2019-2020. Momento nero per i blucerchiati che hanno iniziato il loro cammino in Serie A con Di Francesco in panchina con tre sconfitte di fila subite contro Lazio, Sassuolo e Napoli. Finora 1 gol fatto e 9 subiti per la Samp che è l’unica formazione della Serie A rimasta a quota 0 in classifica, con la squadra che sembra risentire dell’incertezza societaria e del possibile passaggio di proprietà del club da Massimo Ferrero alla cordata inglese capeggiata da Gianluca Vialli. Proverà ad approfittare di questo momento di confusione un Torino ancora scottato dal ko interno contro il Lecce. I granata hanno perduto una grande occasione, con una vittoria sarebbero balzati in testa alla classifica a punteggio pieno a braccetto con l’Inter, si sono invece ritrovati riassorbiti nel gruppo delle quarte con Napoli, Atalanta e Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Torino, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul canale numero 252 del satellite, ovvero Sky Sport 2. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Sampdoria Torino, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. 4-3-3 per la Sampdoria allenata da Eusebio Di Francesco in campo con: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Vieira; Caprari, Quagliarella, Rigoni. Risponderà il Torino allenato da Walter Mazzarri con un 3-5-2: Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Belotti, Verdi

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Sampdoria come lievemente favorita per la conquista dei tre punti contro il Torino. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.60, pareggio quotato 3.25 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 2.75. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.80 per l’over 2.5 e di 1.90 per l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA