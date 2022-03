Diretta Sampdoria Torino/ Streaming video tv: blucerchiati reduci da pari (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA TORINO: TRA ALTI E BASSI

La ventiquattresima giornata del campionato di Primavera 1 si chiuderà lunedì 14 marzo alle ore 15.00 con la diretta di Sampdoria Torino: il posticipo del lunedì metterà di fronte due squadre che in questa stagione hanno avuto alti e bassi. I blucerchiati, infatti, occupano il sesto posto della classifica, ma non possono ancora considerarsi certi di un posto ai play-off dato che quella zona è piuttosto affollata. I granata, da parte loro, sono al nono posto con la salvezza ormai in pugno, ma vorrebbero ambire a qualcosa in più. Il match dunque potrebbe essere determinante per le sorti di entrambe.

DIRETTA/ Torino Inter (risultato finale 1-1): pareggia Sanchez!

I padroni di casa, da parte loro, sono in cerca di rivalsa. La vittoria infatti manca addirittura da tre turni: nel recupero infrasettimanale hanno ottenuto soltanto un pari in casa del Cagliari, mentre prima c’era stato il ko contro la Juventus. Gli ospiti, al contrario, arrivano da un buon momento, con quattro risultati utili consecutivi, di cui l’ultimo è rappresentato dalla vittoria contro il Sassuolo. La volontà è quella di dare ulteriore continuità alla striscia positiva.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER/ Quote, nerazzurri senza De Vrij e Brozovic

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Sampdoria Torino Primavera, in programma a partire dalle ore 15.00, sarà visibile in chiaro – senza dunque il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento – sui canali di SportItalia del digitale terrestre. L’emittente televisiva, infatti, ormai da anni detiene i diritti per la trasmissione degli impegni del campionato di Primavera 1. Le partite non sono tuttavia disponibili esclusivamente in televisione, bensì anche in streaming video tramite il sito internet ufficiali oppure l’applicazione per smartphone e tablet.

DIRETTA/ Sampdoria Juventus (risultato finale 1-3): doppietta di Morata!

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA

In occasione di questo posticipo del campionato di Primavera 1, Sampdoria e Torino dovrebbero avere forze fresche da mettere in campo. Il tecnico blucerchiato Felice Tufano dovrebbe schierare i suoi nel consueto 4-4-2: Saio; Somma, Villa, Bonfanti, Migliardi; Malagrida, Paoletti, Yepes, Pozzato; Montevago, Di Stefano. Il tecnico dei granata Federico Coppitelli invece dovrebbe optare per un 4-3-3: Milan; Savini, Baeten, N’Guessan, Anton; Garbett, Angori, Dellavalle; Caccavo, Zanetti, Gineitis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA