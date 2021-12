Diretta Sampdoria Torino/ Streaming video tv: in cerca di conferme (Coppa Italia)

DIRETTA SAMPDORIA TORINO: D’AVERSA E JURIC, PER TORNARE A SORRIDERE

Sampdoria Torino sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì. Le due squadre scenderanno in campo giovedì 16 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per disputare la gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. La partita è ad eliminazione diretta, quindi la squadra che conquisterà il successo, accederà alla prossima fase della competizione, in cui incontrerà la Juventus. La Sampdoria arriva a questo turno, dopo aver battuto e di conseguenza eliminato l’Alessandria, imponendosi lo scorso agosto con il risultato di 3-2. La formazione di Roberto D’Aversa, proverà a riscattare l’avvio con il freno a mano tirato in campionato.

DIRETTA/ Fiorentina Torino Primavera (risultato finale 2-3): grande rimonta granata!

Il Torino arriva ai sedicesimi di finale, dopo aver superato nel precedente turno la Cremonese, vincendo ai calci di rigore 4-1. Ivan Juric cerca risposte positive, con il suo Torino che in trasferta stenta a decollare. In campionato infatti, la formazione granata ha conquistato solo un successo lontano dalle mura amiche, in occasione del successo per 0-1 in casa del Sassuolo. Sarà dunque una sfida affascinante, con il Torino che avrà un motivo in più per puntare al passaggio del turno, l’eventuale derby della Mole contro la Juventus. Appuntamento dunque allo stadio Ferraris di Genova.

Diretta/ Sampdoria Milan Primavera (risultato finale 0-2): gol di Nasti e Gala!

SAMPDORIA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Sampdoria Torino di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Italia 1. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA TORINO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Sampdoria Torino, le quali scenderanno in campo per disputare la gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’allenatore blucerchiato, Roberto D’Aversa, potrebbe dare spazio agli elementi che hanno giocato meno in campionato. Quindi turno di riposo per Audero, con Ravaglia che difenderà i pali doriani dall’inizio. Con il modulo 4-4-2, questa la probabile formazione titolare: Ravaglia; Bereszynski, Chabot, Dragusin, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Depaoli; Quagliarella, Caputo.

DIRETTA/ Genoa Sampdoria (risultato finale 1-3): Destro accorcia ma non basta!

Probabile turnover anche in casa Torino, con Ivan Juric, che dovrebbe dare spazio a Berisha in porta, Mandragora e Rincon a centrocampo, e Simone Zaza al centro dell’attacco. Con il consueto modulo 3-4-2-1, ecco la probabile formazione granata, in vista della trasferta di Coppa Italia di Genova: Berisha; Izzo, Zima, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Aina; Linetty, Brekalo; Zaza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Sampdoria Torino di Coppa Italia, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata, con i blucerchiati leggermente favoriti. La vittoria della Sampdoria, abbinata al segno 1, è quotata 2.50. Un eventuale pareggio nei 90 minuti, associato al segno X, viene proposto a 3.40. Il successo del Torino, proposto con il segno 2, è quotato 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA