Diretta/ Sampdoria Torino (risultato 0-0) streaming video tv: Vlasic dietro Sanabria!

DIRETTA SAMPDORIA TORINO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Sampdoria Torino che presenta un ‘derby’ per Juric, visto il suo passato ampio in maglia e sulla panchina del Genoa. Doriani che potrebbero salutare presto la Serie A e la sfida contro il Torino diventa fondamentale per le sorti della stagione blucerchiata. Spezia distante 10 punti e Sampdoria sempre più lontana dalla Serie A nonostante le 6 sfide mancanti. I dati della Sampdoria appaiono essere il problema più grande della società blucerchiata: 20 gol realizzati, meno di tutte le altre squadre e 57 reti subite, ancora una volta, il dato peggiore nel paragone con le altre formazioni presenti nel campionato italiano. Ultimo posto in classifica, frutto di 17 punti (8 in casa e 9 in trasferta). Miglior marcatore per la Sampdoria, Manolo Gabbiadini con 6 centri in campionato che però non bastano a sollevare le sorti della formazione blucerchiata.

Video/ Fiorentina Sampdoria (5-0) gol e highlights: pokerissimo con Terzic!

Torino che si presenta come una formazione capace di realizzare 33 gol di cui 10 con il solo Sanabria, sempre più punto fermo di Juric; seguono Miranchuk e Vlasic con 4 reti l’uno. Torino che ha subito, invece, 38 gol in campionato di cui 22 lontani dalle mura amiche. Ecco le formazioni ufficiali: la diretta di Sampdoria Torino comincia! SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Nuytinck, Oikonomou, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ri. Rodriguez; Singo, S. Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric (Marco Genduso)

Diretta/ Fiorentina Sampdoria (risultato finale 5-0): tripletta d'assist per Jovic!

DIRETTA SAMPDORIA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Torino non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 33^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Sampdoria Napoli Primavera (risultato finale 3-1): doppietta di Montevago!

SAMPDORIA TORINO: I TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta di Sampdoria Torino valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Luigi Ferraris”, sono ventiquattro gli incroci tra blucerchiati e piemontesi dal 1991 al giorno di oggi. La prima volta (6 gennaio 1991) i granata si imposero di misura (1-2).

Il 2 dicembre 1991, invece, la prima sfida terminata in pareggio (0-0). Per la prima vittoria della Sampdoria bisogna arrivare al 6 marzo 1994, 1-0 nella gara valevole per il campionato di Serie A. La partita con più reti, infine, è quella del 4 novembre 2018: 4-1 in favore del Torino con le reti firmate da Quagliarella, Iago Falque, Izzo e la doppietta realizzata da Belotti. (Giulio Halasz)

SAMPDORIA TORINO: BLUCERCHIATI ORMAI SPACCIATI!

Sampdoria Torino, che sarà in diretta alle ore 18:00 di mercoledì 3 maggio, si gioca per la 33^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Ultima spiaggia per la Sampdoria, ormai condannata alla retrocessione: sconfitta nettamente a Firenze, ha adesso 10 punti da recuperare a Spezia e Verona ma soprattutto è ancora del tutto incerta rispetto alle vicende societarie, perché anche salvarsi sul campo potrebbe non bastare visto un possibile fallimento in arrivo con conseguente ripartenza, nello scenario peggiore, anche dalle serie minori.

Il Torino nell’ultimo turno ha perso in casa contro l’Atalanta: una sconfitta certamente bruciante anche perché maturata nel finale, ma il campionato dei granata rimane comunque positivo e adesso c’è la possibilità di chiuderlo nel migliore dei modi, avvicinando anche quella che potrebbe essere una qualificazione in Conference League. Aspettiamo che la diretta di Sampdoria Torino prenda il via; intanto andiamo a valutare quelle che possono essere le scelte da parte degli allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO

Per la diretta Sampdoria Torino naturalmente sarà indisponibile Audero: Dejan Stankovic potrebbe puntare su Ravaglia come portiere, davanti a lui Zanoli può essere adattato come centrale di una difesa completata da Gunter e Amione, il che ovviamente porterebbe Léris ad avere una maglia come esterno destro. Sull’altro versante opererà Augello; poi spazio alla coppia centrale di centrocampo formata da Winks e Rincon, quest’ultimo ex della partita. Djuricic dovrebbe essere il trequartista alle spalle dei due attaccanti, verosimilmente Lammers e Gabbiadini.

Nel Torino potrebbe rientrare Radonjic, che però resta da valutare; Gravillon o Djidji con Schuurs e Buongiorno a protezione di Vanja Milinkovic-Savic, Singo e Ricardo Rodriguez dovrebbero operare sulle corsie laterali di un centrocampo che sarebbe poi completato da Ilic e Samuele Ricci come interni. Sulla trequarti Ivan Juric gioca con due trequartisti: confermato Aleksey Miranchuk, può tornare titolare Vlasic e ovviamente davanti ci sarà Sanabria, la cui stagione è nettamente la migliore nella nostra Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Sampdoria Torino possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,90 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA