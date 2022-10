Diretta/ Sampdoria Udinese Primavera streaming video tv: sfida cruciale

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE PRIMAVERA: DORIANI IN CRISI DI RISULTATO!

Sampdoria Udinese Primavera, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo “Gloriano Mugnaini” di Genova, sarà una sfida valida per nona giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Una sfida cruciale per entrambe le formazioni, che stanno attraversando un periodo particolarmente negativo.

La Sampdoria ha raccolto 7 punti nelle prime otto giornate di campionato, frutto di una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte. Per i blucerchiati un punto nelle ultime quattro partite. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Cagliari. L’Udinese, invece, occupa l’ultimo posto in classifica con appena 1 punto. Nell’ultima giornata i bianconeri sono stati sconfitti 2-3 dal Milan.

SAMPDORIA UDINESE PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Sampdoria Udinese Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Sampdoria Udinese Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE PRIMAVERA

Dopo aver presentato la diretta Sampdoria Udinese Primavera, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla formazione di casa, ila sampdoria che viene messa n campo con il classico 3-5-2: Tantalocchi, Villa, Muller Cecchini, Miettinen, Savio, Paoletti, Uberti, Bianchi, Pozzato, Montevago, Ivanovic. Passiamo adesso al probabile undici dei friulani, dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: Di Bartolo Zuccarello, Abankwah, Abdalla, Guessand, Iob, Castagnaviz, Centis, Pejicic, Pafundi, Salah, Semedo.











