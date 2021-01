Diretta/ Sampdoria Udinese (Serie A) streaming video DAZN: voglia di riscatto

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE: SFIDA DELICATA!

Sampdoria Udinese, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Squadre entrambe a caccia di riscatto dopo un ultimo turno amaro. La Sampdoria è uscita sconfitta dal derby ligure contro lo Spezia, che è andato in scena per la prima volta nella storia in una partita ufficiale. Un ko che ha evidenziato ancora una volta i limiti di continuità della formazione blucerchiata, caduta dopo l’exploit della vittoria contro l’Inter e comunque alle prese con la terza sconfitta nelle ultime 4 partite di campionato disputate. L’Udinese ha invece tenuto testa con coraggio al Napoli ma dopo aver sfiorato il gol della vittoria ha subito la beffa del gol di Bakayoko al 90′, costato la sconfitta ai friulani che nelle ultime 4 partite in Serie A hanno racimolato un solo punto, nel pareggio sul campo del Bologna peraltro ottenuto con un guizzo nel recupero, a testimonianza del momento molto delicato vissuto dagli uomini allenati da Luca Gotti.

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Udinese sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Udinese allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa allenati da Claudio Ranieri scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Gotti con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie A tra Sampdoria e Udinese. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.75, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.30 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 2.60 la posta scommessa.

