Diretta Sampdoria Udinese/ Streaming video tv: blucerchiati in ripresa? (Serie A)

Sampdoria Udinese sarà diretta dal signor Luca Pairetto, si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La cura Ranieri sta iniziando a fare effetto per i blucerchiari, che prima della sosta hanno ottenuto tre risultati utili consecutivi pareggiando in casa contro Lecce e Atalanta e vincendo sul campo della Spal. Risultati che hanno permesso alla Samp di risollevarsi dall’ultimo posto e agganciare i cugini del Genoa in quartultima posizione. Avanti 5 punti rispetto alla Sampdoria un’Udinese che ha evitato la sconfitta contro la Spal prima della sosta, grazie a un rigore parato dal portiere Musso all’ultimo secondo. Il tecnico Luca Gotti, che doveva essere un traghettatore dopo l’esonero di Tudor, resta al suo posto almeno per ora, dopo il buon impatto avuto alla guida della squadra friulana.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Sampdoria Udinese, domenica 24 novembre 2019, ci si potrà collegare in esclusiva sul canale numero 202 del satellite di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà disponibile in esclusiva anche in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Udinese, domenica 24 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria allenata da Claudio Ranieri sarà schierata con un 4-4-2: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Caprari, Quagliarella. Risponderà l’Udinese guidata in panchina da Gotti con un 3-5-2: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.10. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.30 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



