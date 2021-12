Diretta Sampdoria Venezia/ Streaming video tv: D’Aversa cerca continuità (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA VENEZIA: SAMP OCCHIO AI PASSI FALSI

Sampdoria Venezia, in diretta domenica 19 dicembre alle ore 18:00 dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà valevole per la diciottesima giornata di Serie A. La Sampdoria è reduce dall’importante vittoria nel derby della Lanterna, in cui si è imposta sul Genoa con un secco 1-3. Grazie a questo successo, la squadra di Roberto D’Aversa, ha fatto un balzo in avanti in classifica, piazzandosi in quattordicesima posizione con 18 punti. I blucerchiati sono in un discreto periodo di forma, avendo vinto tre delle ultime cinque partite disputate.

Il Venezia arriva alla sfida del Ferraris, dopo il buon pareggio casalingo conseguito contro la Juventus, con la gara terminata 1-1. Un punto fondamentale per la squadra di Paolo Zanetti, la quale ha così incrementato il vantaggio sulla zona retrocessione, portandosi a 16 punti, +6 sul Genoa terzultimo. L’ultimo confronto tra le due compagini, risale al lontano 2003, nel campionato di Serie B. In quell’occasione, il Venezia si impose sulla Sampdoria con il risultato di 3-1.

SAMPDORIA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sampdoria Venezia sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA VENEZIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sampdoria Venezia, le quali scenderanno in campo per disputare la diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore blucerchiato, Roberto D’Aversa, dovrebbe optare per il canonico modulo 4-4-2, con Caputo e Quagliarella in attacco, mentre Gabbiadini potrebbe essere utilizzato a partita in corso. Questa la probabile formazione titolare della Sampdoria: Audero; Bereszyski, Colley, Yoshida; Candreva, Silva, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo.

In casa Venezia, il tecnico Paolo Zanetti, dovrebbe riproporre gran parte dei protagonisti del pareggio casalingo contro la Juventus. Quindi modulo 4-3-1-2, con Aramu a supporto della coppia d’attacco che dovrebbe essere composta da Forte ed Henry. Ecco la probabile formazione titolare dei lagunari: Romero; Mazzocchi, Svoboda, Caldara, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu; Forte, Henry.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Sampdoria Venezia di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Sampdoria, abbinata al segno 1, quotata 1.80. Un eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X, viene proposto a 3.80. Sembra difficile la vittoria esterna del Venezia, con il segno 2 quotato 4.25.



