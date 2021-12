Diretta Sampdoria Verona Primavera/ Streaming video tv: scontro diretto per salvezza

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI

Sampdoria Verona Primavera, gara valida per la quattordicesima giornata del girone di andata del campionato di Primavera 1, andrà in scena in diretta mercoledì 22 dicembre alle ore 12.30. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, dato che le due squadre sono attualmente a quota 16 in classifica soltanto ad una lunghezza dalla zona play-out. Per entrambe è indispensabile conquistare punti per staccarsi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA/ Diretta tv: spazio per Gabbiadini in avanti?

Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta maturata in casa del Cagliari per 1-2: erano inizialmente riusciti a conquistare il pari, ma nel secondo tempo sono stati costretti ad arrendersi agli avversari. Peccato, perché nel turno precedente avevano ottenuto un successo contro il Sassuolo. I blucerchiati invece nelle ultime tre partite hanno collezionato soltanto ko, che hanno contribuito a farli piombare nelle zone basse della classifica. Un decadimento improvviso, dato che precedentemente erano arrivate tre vittorie di seguito. Una squadra insomma dai due volti, che potrebbe celare qualche sorpresa. Fare un pronostico non è tuttavia semplice.

Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote, Quagliarella dalla panchina? (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA

Vediamo adesso le probabili formazioni di Sampdoria Verona Primavera, in programma mercoledì 22 dicembre. Per quanto riguarda i padroni di casa, dovrebbero scendere in campo Saio in porta; Somma, Samotti, Aquino e Migliardi in difesa; Bontempi, Paoletti e Bonfanti a centrocampo; Malagrina, Di Stefano e Pozzato nel tridente. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, tra i pali Kivila, in difesa Terracciano, Calabrese, Redondi e Rene Wallach; a centrocampo Pierobon, Colistra e Turra; in avanti il tridente composto da Bragantini, Yeboah e Florio. Le due squadre dovrebbero quindi giocare a specchio.

Diretta/ Torino Verona (risultato finale 1-0): Milinkovic decisivo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA