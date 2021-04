Diretta/ Sampdoria Verona (Serie A) streaming video tv: a metà classifica

DIRETTA SAMPDORIA VERONA: PARTITA EQUILIBRATA!

Sampdoria Verona, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida a metà classifica tra due squadre che forse non possono chiedere più molto al campionato, trovandosi esattamente a metà del guado. Con 14 punti di vantaggio sulla zona retrocessione ma senza velleità europee, la Sampdoria punta essenzialmente a ottenere il meglio da un finale di campionato che potrebbe comunque segnare la fine dell’esperienza di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata.

Dall’altra parte il Verona dopo la sconfitta in extremis contro la Lazio sembra avere l’ottavo posto come massimo obiettivo, da giocarsi col Sassuolo in un testa a testa che vede comunque avanti gli emiliani. In ogni caso la stagione di entrambe le formazioni sembra lusinghiera, in particolare quella degli scaligeri che avevano venduto pezzi pregiati sul mercato ma che hanno fornito un rendimento anche migliore rispetto a quella della scorsa stagione.

DIRETTA SAMPDORIA VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Verona sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure utilizzando l’applicazione di Sky Go tramite dispositivi mobili o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Verona allo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Claudio Ranieri scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sampdoria Verona, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.25 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



