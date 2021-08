DIRETTA/ Sampdoria Verona video streaming tv: i prossimi impegni (amichevole)

DIRETTA SAMPDORIA VERONA: IL CALENDARIO

Spicca senza dubbio la diretta di Sampdoria Verona tra le sfide in programma oggi, perché un’amichevole pre-campionato tra due formazioni di Serie A, a maggior ragione ad appena due settimane dall’inizio del campionato, è sempre stuzzicante e potrà dare indicazioni molto interessanti ai due allenatori (entrambi nuovi). Per di più, inoltre, dobbiamo aggiungere che il primo impegno ufficiale per Verona e Sampdoria nella nuova stagione 2021-2022 è ancora più vicino: ci riferiamo naturalmente ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma nel prossimo weekend. Per il Verona di Eusebio Di Francesco l’appuntamento sarà già alle ore 20.45 di sabato 14 agosto, quando i gialloblù scaligeri ospiteranno la vincente del preliminare tra Como e Catanzaro. Per vedere la Sampdoria di Roberto D’Aversa dovremo aspettare un paio di giorni in più, perché i blucerchiati ospiteranno la vincente di Padova Alessandria nel posticipo fissato per le ore 21.00 di lunedì 16 agosto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Sampdoria Verona, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

DIRETTA SAMPDORIA VERONA: ANTICIPO DI SERIE A!

Sampdoria Verona in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Pietro Fortunati di Pavia, sarà una sfida amichevole che rappresenterà il primo test amichevole di livello nella lunga strada di preparazione per le due formazioni verso il prossimo campionato di Serie A. Prima però, nel weekend di Ferragosto, entrambe le squadre saranno impegnate nel match di Coppa Italia, rispettivamente i blucerchiati contro la vincente di Padova-Alessandria e gli scaligeri contro la vincente di Como-Catanzaro, impegni che saranno dunque i primi match ufficiali di questa stagione. La Sampdoria viene da due nette vittorie, 3-0 contro il Parma e 2-0 contro il Piacenza, con la squadra di D’Aversa che sta scaldando i motori dopo un’estate difficile, con l’arrivo del nuovo tecnico arrivato in grande ritardo ma che comunque ha restituito fiducia all’ambiente. Anche il Verona ha cambiato in panchina, con Eusebio Di Francesco chiamato a una nuova sfida. Dopo un non esaltante pareggio contro la Virtus Verona, l’Hellas ha vinto 3-2 il suo ultimo test contro il Modena, lanciando indicazioni positive ma anche evidenziando problemi difensivi da risolvere.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA

Le probabili formazioni di Sampdoria Verona, match che andrà in scena allo stadio Pietro Fortunati di Pavia. Per la Sampdoria, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Augello; Thorsby, Silva; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella. Risponderà il Verona allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pandur, Casale, Günter, Ceccherini, Faraoni, Hongla, Veloso, Lazovic, Cancellieri, Zaccagni, Kalinic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pietro Fortunati di Pavia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

