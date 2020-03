Diretta Sampdoria Verona/ Streaming video tv: speranze blucerchiate (Serie A)

Sampdoria Verona, domenica 8 marzo alle ore 15:00, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La sfida a Marassi farà ripartire ufficialmente il campionato di Serie A 2019-2020, con il recupero della ventiseiesima giornata che darà il via a un mese di calcio a porte chiuse, nella speranza di far rientrare in tutto il Paese l’emergenza coronavirus. I blucerchiati tornano in campo dopo 2 turni di stop, avendo già rinviato per gli stessi motivi il match in casa dell’Inter. Il punto di vantaggio sul terzultimo posto andrà dunque gestito alla luce dei recuperi da svolgere, lo stesso vale per il Verona che deve recuperare anche un ulteriore match e facendo risultato potrebbe rilanciarsi prepotentemente nella corsa all’Europa League, con gli scaligeri che si sono imposti tra le squadre rivelazione di questo campionato, dopo aver riacciuffato la Serie A in extremis nei play off del campionato cadetto della scorsa stagione. All’andata secca vittoria per il Verona sulla Sampdoria, 2-0 secco con i gol messi a segno da Kumbulla e Murru (autorete). La Samp ha invece vinto 2-0 l’ultimo impegno interno contro i veneti in campionato, 2-0 l’11 febbraio 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Verona si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202 di Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA

Esaminiamo adesso le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Verona, sabato 7 marzo 2020 alle ore 20.45 per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria allenata da Ranieri dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Audero; Bereszynski; Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira; Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. Il Verona guidato in panchina da Juric sarà chiamata a rispondere con un 3-4-2-1 così disposto sul rettangolo verde: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match Sampdoria Verona. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.70, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.80. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.20, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



